A 40 ans, Pavel Durov prévoit de diviser équitablement son patrimoine entre ses enfants biologiques et ceux issus de ses dons. Photo: Capture d'écran Instagram

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Il a six enfants issus de trois relations différentes. Un peu comme Elon Musk, c'est déjà ça. Mais il revendique aussi la paternité de nombreux autres enfants conçus grâce à ses dons. Depuis 15 ans, Pavel Durov, créateur de Telegram et 118e homme le plus riche du monde selon Forbes, donne régulièrement son sperme dans différentes cliniques. Ce jeudi 19 juin, «The Telegraph» rapporte qu'il dit avoir engendré 100 enfants.

A 40 ans, cet homme d’affaires russe – aux nationalités française et émiratie – prévoit de partager son patrimoine estimé à 17 milliards de dollars entre ses enfants biologiques ainsi que ceux issus de ses dons. «Je ne fais aucune distinction entre eux, explique-t-il au journal britannique. Ce sont tous mes enfants et ils auront tous les mêmes droits.»

Le PDG de la messagerie cryptée Telegram, a récemment eu des déboires avec la justice française. Accusé de laisser faire des activités criminelles, notamment pédocriminelles, sur son application, il a dû s'expliquer et reconnaitre la gravité des accusations – d'abord qualifiée de «totalement absurdes» – contre lui et sa plateforme. Dernièrement, la justice de l'Hexagone a restreint ses déplacements à l'étranger.

Faites des gosses, qu'ils disaient!

L’an passé, une clinique moscovite avait commencé à promouvoir son stock de sperme provenant de Pavel Durov et a offert des traitements de fécondation in vitro (FIV) gratuits aux femmes souhaitant concevoir avec sa semence. «Pavel Durov s’engage à financer intégralement tous les protocoles de FIV utilisant son sperme. C’est un geste extrêmement généreux de la part d’une personne désireuse d’aider celles et ceux qui rêvent de devenir parents.»

Ceci dit, Pavel Durov n’est pas le seul milliardaire de la tech à encourager la reproduction: Elon Musk compte au moins 14 enfants, qu’il qualifie de «légion», et exhorte aujourd'hui les «personnes intelligentes à augmenter leur descendance». Au pays de l'Oncle Sam, c'est tout un courant «pronataliste» qui s’est développé au sein des milieux conservateurs, incitant la population à faire davantage d’enfants pour contrer le déclin démographique. «Je veux plus de bébés aux Etats-Unis!», avait affirmé le vice-président J.D. Vance lors de son premier discours au mois de janvier.