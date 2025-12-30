AFP Agence France-Presse
Des étudiants ont protesté mardi dans plusieurs universités de Téhéran, la capitale, ainsi qu'à Isfahan (centre), pour dénoncer la précarité et la dégradation de la situation économique en Iran, au troisième jour d'un mouvement social.
«Ces manifestations ont eu lieu à Téhéran dans les universités Beheshti, Khajeh Nasir, Sharif, Amir Kabir, Sciences et Culture, l'Université des Sciences et Technologies, ainsi que l'Université des Technologies d'Ispahan», a rapporté l'agence Ilna, proche des milieux ouvriers, citant un de ses journalistes. Ces universités de Téhéran sont parmi les plus prestigieuses d'Iran.
