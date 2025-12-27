DE
FR

Bahram Beyzaï avait 87 ans
Une légende iranienne du cinéma et du théâtre s'est éteinte

Âgé de 87 ans, le cinéaste et dramaturge iranien Bahram Beyzaï a perdu son combat contre le cancer. Il était «l'une des voix les plus profondes de l'histoire contemporaine de l'art iranien».
Publié: 21:21 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 58 minutes
A partir du début des années 1970, Bahram Beyzaï s'est imposé comme l'une des figures majeures de la nouvelle vague du cinéma iranien
Photo: Twitter:@TehranTimes79
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'un des plus importants cinéastes et dramaturges iraniens, Bahram Beyzaï, s'est éteint à l'âge de 87 ans aux Etats-Unis, où il habitait depuis des années, ont rapporté samedi les médias en Iran. Au cours d'une longue carrière, ce réalisateur prolifique a signé dix longs-métrages, mis en scène des dizaines de pièces de théâtre et publié de nombreux ouvrages, dont plusieurs consacrés au théâtre iranien.

Il «luttait contre un cancer», selon l'agence de presse officielle Irna, qui a rapporté son décès, survenu vendredi, le jour même de son 87e anniversaire. Le premier vice-président iranien, Mohammad Reza Aref, a déploré la disparition de «l'une des voix les plus profondes de l'histoire contemporaine de l'art iranien» et d'une «figure marquante de la mémoire culturelle» du pays.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Victime de censure

La mythologie perse, ainsi que les récits religieux chiites, occupent une place centrale dans l'oeuvre de Beyzaï. Censuré à plusieurs reprises en raison d'interprétations politiques de ses oeuvres, il s'était installé aux Etats-Unis et y enseignait au département d'études iraniennes de l'université Stanford en Californie. Sa famille était de confession bahaïe, une religion abrahamique interdite et persécutée en Iran depuis la Révolution islamique de 1979. Beyzaï n'avait cependant pas de convictions religieuses particulières.

A partir du début des années 1970, il s'est imposé comme l'une des figures majeures de la nouvelle vague du cinéma iranien, notamment avec «Averse» (1971), «L'étranger et le brouillard» (1974) et «Le Corbeau» (1976). Après la Révolution, Beyzaï a notamment réalisé «Bashu, le petit étranger», qui raconte la vie d'un enfant victime de la guerre Iran-Irak (1980-1988). Il a aussi écrit le scénario du «Jour fatidique» sorti en 1995, considéré comme l'un des films iraniens les plus importants consacrés à la mort de l'Imam Hussein, figure centrale du chiisme.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus