Oeil pour oeil, dent pour dent
L'Iran traite la marine canadienne d'«organisation terroriste»

Téhéran a annoncé avoir désigné la Marine royale canadienne comme une organisation terroriste en réponse à une décision similaire du Canada en 2024 visant les Gardiens de la Révolution iraniens. Cette mesure attise les tensions entre les deux pays.
Publié: il y a 16 minutes
Des Iraniens devant une banderole à l'effigie de l'ancien commandant Qassem Soleimani, à la veille du sixième anniversaire de son assassinat.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Téhéran a annoncé mardi avoir désigné la Marine royale canadienne comme «organisation terroriste», en riposte à une décision similaire du Canada en 2024 visant les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que cette mesure, prise en juin 2024, était «contraire aux principes fondamentaux du droit international». «Dans le cadre de la réciprocité», l'Iran «déclare la Marine royale canadienne organisation terroriste», ajoute Téhéran, sans préciser clairement quelles seraient les conséquences pour la marine.

Le Canada avait justifié l'inscription des Gardiens de la Révolution sur la liste des entités «terroristes» en disant que l'Iran faisait «preuve de mépris pour les droits de l'Homme» et avait démontré une «volonté de déstabiliser l'ordre international».

«Menace pour la paix mondiale»

En vertu de cette mesure, Ottawa a pu geler les biens et poursuivre en justice les membres de l'organisation. Cette décision était survenue dans un contexte de grande tension depuis plusieurs années entre les deux pays. Le Canada, comme plusieurs autres pays, poursuit l'Iran devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour que Téhéran soit tenu légalement responsable d'avoir abattu un Boeing ukrainien en 2020.

Le 8 janvier 2020, le vol PS752 de la compagnie Ukraine International Airlines, effectuant une liaison entre Téhéran et Kiev, avait été abattu peu après son décollage, provoquant la mort de 176 personnes, en majorité des Iraniens et des Canadiens. Les Gardiens de la Révolution avaient reconnu que leurs forces avaient abattu l'avion, tout en affirmant que leurs contrôleurs l'avaient pris pour une cible hostile.

Depuis le mouvement de contestation déclenché en Iran par la mort de Mahsa Amini en 2022, décédée en détention après avoir été arrêtée pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire, Ottawa a pris plusieurs séries de sanctions contre des organisations et responsables iraniens accusés d'être complices des autorités.

Le Canada a notamment banni de son territoire 10'000 responsables iraniens, dont les membres des Gardiens de la Révolution. Ottawa avait rompu ses relations diplomatiques avec Téhéran en 2012, qualifiant l'Iran de «la menace la plus importante pour la paix mondiale».

