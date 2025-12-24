DE
FR

Un trafic très rentable
L'Iran saisit un pétrolier pour «contrebande» de carburant

L'armée idéologique iranienne a intercepté mercredi un navire dans le Golfe persique pour contrebande de carburant. Le pétrolier transportait 4 millions de litres et 16 membres d'équipage étrangers, a indiqué la télévision d'État.
Publié: 18:22 heures
Le pétrolier britannique «Stena Impero», arraisonné dans le détroit d'Ormuz, le 19 juillet 2019. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont arraisonné mercredi un navire soupçonné de se livrer à la contrebande de carburant, avec à son bord 16 membres d'équipage étrangers, a annoncé un média d'Etat.

Les forces iraniennes annoncent régulièrement l'arraisonnement de bateaux transportant illégalement du carburant dans cette zone.

«La marine des Gardiens a arraisonné un navire transportant 4 millions de litres de carburant de contrebande avec 16 membres d'équipage non iraniens à son bord», a annoncé la télévision d'Etat, citant le général Abbas Gholamshahi, un commandant des Gardiens. La télévision n'a pas fourni d'information sur le navire, ni la nationalité de son équipage.

Un trafic rentable

L'incident a eu lieu «dans les eaux du Golfe persique alors que le pétrolier «tentait de quitter les eaux territoriales iraniennes», a-t-elle précisé. Le prix du carburant en Iran est l'un des plus bas au monde, ce qui rend d'autant plus rentable le trafic vers d'autres pays.

Le 13 décembre, l'Iran avait saisi un pétrolier dans le golfe d'Oman, indiquant que 18 membres d'équipage indiens, sri-lankais et bangladais se trouvaient à son bord.

