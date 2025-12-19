L'Ukraine frappe un pétrolier russe en Méditerranée. Les services de sécurité ukrainiens (SBU) affirment avoir attaqué le QENDIL, un navire de la flotte fantôme russe, avec des drones aériens. Cette action vise à contrer le contournement des sanctions par la Russie.

L'Ukraine frappe un pétrolier de la «flotte fantôme» russe en Méditerranée

Utilisé pour la guerre

AFP Agence France-Presse

L'Ukraine affirme avoir frappé un pétrolier de la «flotte fantôme» russe en Méditerranée avec des drones. L'Ukraine a frappé pour la première fois un pétrolier de la «flotte fantôme» russe «dans les eaux neutres» de la Méditerranée, a annoncé vendredi à l'AFP une source au sein des services de sécurité (SBU) ukrainien.

«Le SBU a frappé avec des drones aériens un pétrolier de la dénommée flotte fantôme russe, le QENDIL», a précisé cette source. «La Russie utilisait ce pétrolier pour contourner les sanctions» et financer «sa guerre contre l'Ukraine», a-t-elle affirmé.