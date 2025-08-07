Donald Trump souhaite encourager la production locale d’appareils électroniques en annonçant des taxes importantes sur les importations de puces informatiques et de semi-conducteurs.

100% de taxes sur les puces et les semi-conducteurs

1/4 Donald Trump a présenté ses derniers plans en matière de droits de douane lors d'une conférence de presse mercredi. Photo: keystone-sda.ch

Georg Nopper

Washington annonce déjà sa prochaine taxe douanière! Celle-ci concernera certains composants d'ordinateurs et autres appareils électroniques. Lors d'une conférence de presse ce mercredi, le président américain a parlé d'une majoration de «100% pour toutes les puces et tous les semi-conducteurs qui entrent aux Etats-Unis».

Donald Trump n'a cependant pas précisé quand ces nouveaux droits de douane entreraient en vigueur. Le président américain est apparu mercredi dans le Bureau ovale aux côtés du patron d'Apple, Tim Cook. Trump a déclaré que la «bonne nouvelle» pour les groupes, comme Apple, était que les droits de douane ne seraient pas compliqués à gérer s'ils développaient leur production aux Etats-Unis.

La fabrication est en Asie

Trump critique le fait qu'Apple délocalise en grande partie la production dans des pays comme la Chine et l'Inde pour des raisons de coûts et insiste depuis longtemps pour que le groupe construise l'iPhone aux Etats-Unis. Les experts du secteur soulignent toutefois que cela n'est guère possible. Après tout, la majeure partie des chaînes d'approvisionnement de l'industrie électronique s'est déplacée vers l'Asie pendant des décennies.

L'analyste tech renommé Dan Ives estimait déjà en avril qu'un iPhone produit aux Etats-Unis devrait coûter environ 3500 dollars. C'est environ trois fois plus qu'aujourd'hui. Tim Cook a annoncé mercredi des investissements supplémentaires d'Apple aux Etats-Unis à hauteur de 100 milliards de dollars. Il a déclaré que cela porterait les investissements prévus par le groupe à 600 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années.

Apple veut développer ses chaînes d'approvisionnement aux Etats-Unis et collaborer pour cela avec des entreprises comme Texas Instruments et Amcor. Ces derniers mois, Trump n'a cessé de parler d'investissements de plusieurs milliards de dollars réalisés par différents groupes aux Etats-Unis. Ils font partie de sa stratégie protectionniste «America first».

«Une victoire pour notre industrie»

La porte-parole adjointe de la Maison Blanche, Taylor Rogers, a qualifié les plans d'Apple de «victoire pour notre industrie». La directrice de la société d'investissement Laffer Tengler, Nancy Tengler, a qualifié l'annonce d'une sorte de proposition de paix d'Apple à Trump.

Les traders de Wall Street à New York ont, eux aussi, salué les nouveaux investissements d'Apple. Le cours de l'action Apple a progressé de 5,09% à la fin de la séance pour atteindre 213,25 dollars. Les projets de Trump concernant les droits de douane sur les semi-conducteurs n'ont été connus qu'après la sonnerie de la clôture.