Punition pendant cinq ans
La Chine accuse l'Europe de dumping et taxe ses cochons

La Chine impose des droits antidumping sur le porc européen pour une durée de cinq ans. Cette décision, annoncée officiellement, vise à protéger le marché intérieur chinois contre ce qu'elle considère comme des pratiques commerciales déloyales.
Publié: 09:00 heures
|
Dernière mise à jour: 09:25 heures
Le président chinois Xi Jinping au Palais de l'Assemblée du Peuple à Pékin, en Chine, le 25 novembre 2025.
La Chine a annoncé mardi imposer des droits «anti-dumping» allant de 4,9 à 19,8% sur le porc européen et ses sous-produits importés à partir de mercredi et pour cinq ans, dans une nouvelle manifestation des tensions commerciales entre Pékin et l'Union européenne.

Les autorités chinoises chargées d'une enquête ouverte en juin 2024 «sont arrivées à la conclusion que le porc et les produits à base de porc importés de l'Union européenne donnaient lieu à des pratiques de dumping, que l'industrie nationale (chinoise) a subi des dommages importants et qu'il existait un lien de causalité entre le dumping et ces dommages importants», a indiqué le ministère du Commerce dans un communiqué.

«Les droits antidumping sur certaines viandes de porc et certains sous-produits porcins importés originaires de l'Union européenne s'appliqueront pour cinq ans à compter du 17 décembre 2025», dit le communiqué. La Chine avait annoncé le 5 septembre des droits provisoires sur le porc européen en attendant la conclusion de ses investigations. Ces droits étaient alors compris entre 15,6% et 62,4%. La Chine avait lancé ces investigations peu de temps après l'annonce par l'UE de sa volonté d'imposer des droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques fabriqués en Chine.

