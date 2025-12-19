ATS Agence télégraphique suisse
Au moins huit personnes ont été blessées vendredi dans des attaques dans deux stations de métro de Taipei, la capitale de Taïwan, a annoncé le Premier ministre Cho Jung-tai.
Cinq des victimes ont été «blessées par arme blanche», a-t-il déclaré aux journalistes. Cho Jung-tai ajoute qu'un suspect avait été identifié mais qu'on ignorait le mobile de ses actes.
