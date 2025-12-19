Au moins huit personnes ont été blessées dans des attaques dans deux stations de métro de Taipei ce vendredi. Le Premier ministre Cho Jung-tai a annoncé que cinq victimes ont été blessées par arme blanche.

Des attaques dans le métro de Taïwan font au moins huit blessés

Des attaques dans le métro de Taïwan font au moins huit blessés

ATS Agence télégraphique suisse

Au moins huit personnes ont été blessées vendredi dans des attaques dans deux stations de métro de Taipei, la capitale de Taïwan, a annoncé le Premier ministre Cho Jung-tai.

Cinq des victimes ont été «blessées par arme blanche», a-t-il déclaré aux journalistes. Cho Jung-tai ajoute qu'un suspect avait été identifié mais qu'on ignorait le mobile de ses actes.