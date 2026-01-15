DE
Le pilote manque toujours à l'appel
La boîte noire d'un avion F-16 disparu à Taïwan a été localisée

Taïwan a localisé la boîte noire d’un chasseur F-16 disparu en mer lors d’un vol d’entraînement le 6 janvier. Malgré des recherches intensives, le pilote reste introuvable, sur fond de pression militaire accrue de la Chine sur l’île.
Publié: 06:12 heures
Un pilote s'est éjecté de son F-16 monoplace au large de la côte est de Taïwan, en pleine mission d'entraînement de routine.
Photo: Anadolu via Getty Images
AFP Agence France-Presse

Taïwan a localisé la boîte noire d'un avion de chasse F-16 qui semble s'être abîmé en mer la semaine dernière, lors des recherches pour retrouver le pilote disparu, a déclaré l'armée de l'air jeudi dans un communiqué. Le 6 janvier, un pilote s'est éjecté de son F-16 monoplace au large de la côte est de l'île principale, environ 70 minutes après avoir décollé pour une mission d'entraînement de routine.

L'armée de l'air a indiqué jeudi que des signaux provenant de l'enregistreur de données de vol de l'avion avaient été «détectés et précisément localisés». «En ce qui concerne la recherche et le sauvetage du personnel, malgré des recherches ininterrompues de jour comme de nuit menées par des avions, des navires et des patrouilles côtières, aucun résultat n'a été obtenu», indique le communiqué.

Pression chinoise

Taïwan renforce ses capacités de défense alors que la Chine maintient sa pression militaire sur l'île, qu'elle revendique. Pékin a mené fin décembre de vastes exercices militaires autour de l'île, qui comprenaient des tirs réels et ont mobilisé des dizaines d'avions et de navires de guerre.

Bien que Taïwan dispose de sa propre industrie de défense, l'île reste fortement dépendante des armes américaines, dont les avions F-16, face à la puissance chinoise. Taipei a conclu deux ventes d'armes avec Washington en 2025, en novembre et en décembre et a notamment commandé 66 F-16V américains, pour remplacer sa flotte vieillissante.

