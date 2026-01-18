Washington annonce la mort d'un chef affilié à Al-Qaïda
Les Etats-Unis ont annoncé samedi avoir tué un «chef affilié à Al-Qaïda» dans une frappe dans le nord-ouest dans la Syrie en réponse à une attaque ayant tué en décembre trois Américains.
Cette frappe, survenue vendredi, intervient une semaine après des frappes «à grande échelle» menées par les Etats-Unis et des forces partenaires contre le groupe djihadiste Etat islamique (EI) en Syrie, également en réponse à cette attaque ayant tué deux militaires et un traducteur.
«Un chef terroriste expérimenté»
Dans un communiqué diffusé sur X, le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a expliqué avoir mené cette fois une frappe ayant «entraîné la mort d'un chef affilié à Al-Qaïda qui avait des liens directs avec un terroriste de l'Etat islamique» responsable selon lui de cette attaque.
L'homme tué vendredi s'appelait Bilal Hasan al-Jasim et était «un chef terroriste expérimenté qui planifiait des attentats et était directement lié au tireur de l'EI qui a tué et blessé des Américains et des Syriens» en décembre, a assuré le Centcom samedi.
Source: ATS
Le chef de la guerilla kurde du PKK dénonce «une tentative de sabotage»
Les combats entre l'armée syrienne et les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie sont «une tentative de saboter le processus de paix» initié en Turquie avec la guérilla du PKK, dénonce son chef Abdullah Öcalan.
«Monsieur Öcalan voit dans cette situation une tentative de sabotage du processus de paix et de société démocratique» rapporte dimanche une délégation du parti prokurde DEM qui a rendu visite samedi au fondateur du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), emprisonné au large d'Istanbul depuis 1999.
Source: AFP
L'armée syrienne dit avoir pris le contrôle d'un aéroport de Tabqa
L'armée syrienne a annoncé samedi avoir pris le contrôle de l'aéroport militaire de Tabqa, ville clé de la province de Raqa tenue par les forces kurdes. Plus tôt dans la journée, elle avait indiqué, dans un communiqué à l'agence officielle Sana, avoir commencé à entrer dans la ville et à «encercler» les forces kurdes retranchées dans l'aéroport.
Source: ATS
Destruction des deux ponts sur l'Euphrate de Raqa
L'agence officielle syrienne Sana a fait état dimanche de la destruction des ponts sur l'Euphrate menant à Raqa (nord) par les combattants kurdes qui l'occupent et qui sont confrontés à une offensive de l'armée gouvernementale.
Selon cette source, les Forces Démocratiques Syriennes (FDS), bras armé des Kurdes, ont fait sauter successivement dans la nuit le vieux puis le nouveau pont, isolant l'ancien bastion djihadiste en Syrie de la zone sur la rive occidentale qu'ils ont été sommés de quitter par les forces de Damas.
Source: ATS
L'armée syrienne étend son contrôle après de violents combats
L'armée syrienne a affirmé dans la nuit de samedi à dimanche avoir pris le contrôle d'une localité stratégique du nord, sur la route de Raqa. Face aux Kurdes, les forces gouvernementales ont fait état d'«affrontements intenses».
Le compte rendu complet de la nuit à retrouver ici.
Source: ATS
Israel émet un nouvel «ordre d'évacuation» avant des frappes au Liban
L'armée israélienne a émis dimanche un nouvel «ordre d'évacuation» d'un village du sud du Liban avant des frappes de l'armée.
«L'armée attaquera prochainement une infrastructure militaire» du Hezbollah dans le village de Kafr Hata, «en réponse à ses tentatives illégales pour rétablir ses activités dans la région», a écrit sur X le porte-parole de l'armée en arabe, le colonel Avichay Adraee.
L'armée libanaise a annoncé jeudi avoir mené à bien le désarmement du Hezbollah au sud du Litani, à quelque 30 km de la frontière avec Israël, zone en dehors de laquelle se trouve Kafr Hata.
Source: AFP
Israël dit «soutenir la lutte du peuple iranien pour la liberté»
Le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré dimanche que son pays «(soutenait) la lutte du peuple iranien pour la liberté», alors que la République islamique fait face à un mouvement de contestation inédit depuis trois ans.
«Nous pensons qu'il mérite un avenir meilleur. Nous n'avons aucune hostilité envers le peuple iranien. Nous avons un énorme problème (...) avec le régime (...), premier exportateur de terrorisme et de radicalisme», a ajouté Gideon Saar dans une interview télévisée postée sur son compte X. Le ministre a aussi jugé dans un message distinct «l'heure venue pour l'(Union européenne) de qualifier les Gardiens de la Révolution iranienne d'organisation terroriste», en référence à l'armée idéologique de la République islamique.
«Telle est depuis longtemps la position de l'Allemagne et aujourd'hui, l'importance de cette question est claire pour tous», a-t-il ajouté, après des discussions avec le ministre de l'Intérieur allemand Alexander Dobrindt, en visite en Israël. Vendredi, la diplomatie iranienne avait accusé les Etats-Unis et Israël d'ingérence dans les manifestations.
Et dimanche matin, le président du Parlement iranien a prévenu que Téhéran viserait des sites de l'armée américaine et le transport maritime des Etats-Unis s'ils frappaient son territoire. Il a ajouté que «les territoires occupés» seraient aussi «des cibles légitimes», en référence apparemment à Israël, que l'Iran ne reconnaît pas et considère comme un territoire palestinien occupé.
Dimanche après-midi, un haut responsable militaire israélien a déclaré à l'AFP que l'armée serait «en mesure de répondre avec force si nécessaire». Selon lui, «les manifestations relèvent des affaires intérieures iraniennes», mais l'armée «améliore en permanence ses capacités et son niveau de préparation opérationnelle».
Source: AFP
Israël annonce des frappes sur «plusieurs zones» du Liban contre le Hezbollah
L'armée israélienne a annoncé vendredi effectuer des frappes sur le Hezbollah dans «plusieurs zones» du Liban, au lendemain de l'annonce par Beyrouth du désarmement du mouvement islamiste pro-iranien dans le sud du pays, jugé «insuffisant» par Israël.
Les frappes ont «visé des dépôts d'armes et un site de production d'armement, utilisés pour la remise en état et le renforcement militaire de l'organisation terroriste Hezbollah», a affirmé l'armée, sans préciser leur localisation.
«Plusieurs sites de lancement et lance-roquettes, ainsi que des structures militaires», ont également été touchés, précise le communiqué, ajoutant que ces sites étaient «utilisés par le Hezbollah pour mener des attaques» en territoire israélien.
De telles activités «constituent une violation des arrangements entre Israël et le Liban», dénonce l'armée. L'agence nationale d'information libanaise (Ani) a rapporté pour sa part des frappes sur le sud du pays dans des zones éloignées de la frontière, ainsi que dans la plaine de la Békaa (est), où le Hezbollah est fortement implanté.
Elle n'a fait état d'aucune victime vendredi mais une personne avait été tuée jeudi dans un bombardement près de la ville de Saïda, selon les médias officiels libanais. L'armée israélienne affirme avoir visé un membre du Hezbollah.
Source: AFP
Les Kurdes toujours déterminés à respecter les accords avec Damas
Les Kurdes restent déterminés à respecter les accords conclus avec Damas, a affirmé vendredi à l'AFP une haute responsable de l'administration locale kurde, malgré les violences entre les deux parties à Alep (nord).
«La partie gouvernementale cherche, par ces attaques, à mettre fin aux accords conclus», a déploré cette responsable. Mais «nous y sommes attachés et nous voulons les mettre en oeuvre», a-t-elle ajouté, accusant le pouvoir syrien d'avoir «choisi la guerre».
Source: AFP
Encerclés par l'armée syrienne, les combattants kurdes refusent d'évacuer Alep
Les combattants kurdes refusent d'évacuer les quartiers d'Achrafieh et Cheikh Maqsoud où ils sont retranchés à Alep, dans le nord de la Syrie. Ils veulent «résister» face à l'armée qui les encercle, ont affirmé vendredi les comités locaux de ces deux quartiers.
«Nous avons décidé de demeurer dans nos quartiers et de les défendre», ont-ils déclaré dans un communiqué, disant refuser toute «reddition» alors que les autorités avaient annoncé plus tôt vouloir les évacuer après avoir décrété un cessez-le-feu.
Source: ATS
Damas va évacuer les combattants kurdes encerclés à Alep vers la zone autonome kurde
Les combattants kurdes encerclés par l'armée syrienne dans deux quartiers de la ville d'Alep vont être évacués vers la zone autonome kurde du nord-est de la Syrie, ont annoncé les autorités vendredi matin. Le ministère syrien de la Défense avait annoncé plus tôt un cessez-le feu, et accordé aux combattants kurdes un délai pour partir.
Le cessez-le-feu tient vendredi matin, selon un correspondant de l'AFP posté aux abords du quartier à majorité kurde d'Achrafieh. Il a vu des membres des forces de sécurité commencer à entrer dans ce quartier, avec des véhicules destinés à l'évacuation des combattants. Un petit nombre de civils sortait également du quartier, selon lui.
«Au cours des prochaines heures, les éléments des Forces Démocratiques syriennes (FDS, dominées par les Kurdes) seront transférés avec leurs armes individuelles» vers la zone autonome, a annoncé un communiqué des autorités locales d'Alep. Les Kurdes n'ont pas confirmé d'accord sur l'évacuation de leurs combattants.
Source: AFP