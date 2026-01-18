Washington annonce la mort d'un chef affilié à Al-Qaïda

Les Etats-Unis ont annoncé samedi avoir tué un «chef affilié à Al-Qaïda» dans une frappe dans le nord-ouest dans la Syrie en réponse à une attaque ayant tué en décembre trois Américains.

Cette frappe, survenue vendredi, intervient une semaine après des frappes «à grande échelle» menées par les Etats-Unis et des forces partenaires contre le groupe djihadiste Etat islamique (EI) en Syrie, également en réponse à cette attaque ayant tué deux militaires et un traducteur.

«Un chef terroriste expérimenté»

Dans un communiqué diffusé sur X, le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a expliqué avoir mené cette fois une frappe ayant «entraîné la mort d'un chef affilié à Al-Qaïda qui avait des liens directs avec un terroriste de l'Etat islamique» responsable selon lui de cette attaque.

L'homme tué vendredi s'appelait Bilal Hasan al-Jasim et était «un chef terroriste expérimenté qui planifiait des attentats et était directement lié au tireur de l'EI qui a tué et blessé des Américains et des Syriens» en décembre, a assuré le Centcom samedi.

Source: ATS