Bachar al-Assad condamné à mort par contumace en Syrie

AFP Agence France-Presse
Un tribunal syrien a condamné mardi le président déchu Bachar al-Assad à la peine de mort par contumace, pour «crimes de guerre» et «crimes contre l'humanité» lors de la guerre civile déclenchée en 2011.
Outre l'ex-dirigeant, qui a fui avec sa famille à Moscou lors de la prise de Damas en décembre 2024 par une coalition menée par des islamistes, les autorités de transition ont aussi condamné à mort, en sa présence, Atef Najib, ancien chef de la sécurité politique à Deraa (sud). Il s'agissait des premiers jugements de ces autorités provisoires à l'encontre de membres de l'ancien gouvernement.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills