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Pour «crimes contre l'humanité»
Bachar al-Assad condamné à mort par contumace en Syrie

L'ex-président syrien Bachar al-Assad, en exil à Moscou, a été condamné à la peine de mort par contumace. Un tribunal l'a reconnu coupable de «crimes de guerre» et «crimes contre l'humanité».
Publié: 11.08.2026 à 11:00 heures
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L'ex-président syrien Bachar al-Assad, en exil à Moscou, a été condamné à la peine de mort par contumace.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Un tribunal syrien a condamné mardi le président déchu Bachar al-Assad à la peine de mort par contumace, pour «crimes de guerre» et «crimes contre l'humanité» lors de la guerre civile déclenchée en 2011.

Outre l'ex-dirigeant, qui a fui avec sa famille à Moscou lors de la prise de Damas en décembre 2024 par une coalition menée par des islamistes, les autorités de transition ont aussi condamné à mort, en sa présence, Atef Najib, ancien chef de la sécurité politique à Deraa (sud). Il s'agissait des premiers jugements de ces autorités provisoires à l'encontre de membres de l'ancien gouvernement.

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