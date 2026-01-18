DE
Un accord en 14 points
Syriens et Kurdes scellent un cessez-le-feu crucial

Le président syrien Ahmad al-Chareh a signé dimanche un accord de cessez-le-feu avec le chef kurde Mazloum Abdi. Ce cessez-le-feu intervient après des avancées rapides des forces syriennes dans le nord et l'est du pays.
«Je recommande un cessez-le-feu complet», a déclaré Ahmad al-Chareh devant la presse au palais présidentiel.
Le président syrien Ahmad al-Chareh a annoncé dimanche avoir signé un accord de cessez-le-feu avec le chef des forces kurdes en Syrie, Mazloum Abdi, après deux jours de rapide progression des forces syriennes dans des territoires longtemps contrôlés par les Kurdes dans le nord et l'est du pays.

«Je recommande un cessez-le-feu complet», a déclaré Ahmad al-Chareh devant la presse au palais présidentiel, après une rencontre avec l'émissaire américain pour la Syrie Tom Barrack, ajoutant qu'un accord avait été signé à distance avec Mazloum Abdi qui ne pouvait pas se déplacer pour des raisons météorologiques.

Un accord en 14 points

La présidence a publié le texte de l'accord signé en 14 points, qui comprend l'intégration des Forces Démocratiques Syriennes (FDS) et des forces de sécurité kurdes dans les ministères de la Défense et de l'Intérieur, la remise immédiate au gouvernement des provinces sous contrôle kurde de Deir Ezzor et Raqa, et la prise en charge par Damas des prisonniers du groupe Etat islamique et de leurs familles détenus dans des prisons et des camps contrôlés par les Kurdes.

