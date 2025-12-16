Un couple est mort en tentant de stopper l'un des tireurs de Sydney

En pleine fusillade, dimanche, un couple courageux a tenté de stopper le tireur, Sajid A., et de lui arracher son arme. L’information a été rapportée mardi par plusieurs médias. Lors de cette intervention héroïque, Boris et sa compagne Sofia Gurman, tous deux Russes de confession juive, ont perdu la vie, selon la plateforme d’information «news.com.au».

Boris Gurman s’est longuement battu avec l’assaillant, luttant pour sa propre survie et celle de nombreux innocents. Des images de leur geste courageux ont largement circulé sur les réseaux sociaux mardi matin. «Ce sont aussi des héros», peut-on lire dans de nombreux messages.

Un témoin, cité par la chaîne ABC, avait réussi à se mettre à l’abri pendant l’attaque. Depuis sa cachette, il a vu le couple gisant sans vie au sol, au milieu de ce qu’il décrit comme une «traînée de destruction». Les deux époux seraient morts enlacés.

Des proches ont depuis confirmé que le couple avait bien péri lors de l’attaque de dimanche. L’une de leurs amies a confié au site d’information qu’elle avait «pleuré pendant deux jours». Les deux conjoints vivaient à Bondi et étaient parents d’un fils. Ils avaient été signalé comme disparu peu après les faits.