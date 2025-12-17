Le tireur de Bondi Beach visé par 59 chefs d'accusation

Début des premières obsèques après l'attentat de Sydney

Les premières obsèques après l'attentat sur une plage de Sydney ont commencé sous haute sécurité mercredi matin à Bondi, où un père et son fils ont tué dimanche 15 personnes rassemblées pour la fête juive de Hanouka. Une foule de fidèles en larmes a accueilli à la synagogue Chabad de cette banlieue de Sydney la dépouille du rabbin Eli Schlanger, première des victimes de l'attentat à être inhumée, parmi un important dispositif policier, ont constaté des journalistes de l'AFP.

«Cette perte est immense pour tout le peuple juif, mais pour notre communauté ici, pour le Chabad de Bondi, elle est indicible», a souligné le rabbin Levi Wolff. Surnommé «Le Rabbin de Bondi» Eli Schlanger, 41 ans, était aumônier et avait exercé dans des prisons et des hôpitaux. Il était père de cinq enfants. «Tu es mon fils, mon ami et mon confident», a déclaré son beau-père, Yehoram Ulman, lors de la cérémonie.

Eli Schlanger compte parmi les victimes de Sajid Akram et de son fils Naveed, qui ont ouvert dimanche le feu sur la plage de Bondi en pleines célébrations de Hanouka. Parmi les victimes figurent également une petite fille de 10 ans, deux survivants de la Shoah et un ressortissant français, Dan Elkayam.

Un autre rabbin assassiné dimanche, Yaakov Levitan, 39 ans, père de quatre enfants, doit être également inhumé mercredi à la synagogue Chabad de Bondi. Ce mouvement représente une branche du judaïsme hassidique et avait organisé les festivités de dimanche sur la plage de Bondi.

«Aujourd'hui sera une journée particulièrement difficile», a déclaré le premier ministre Anthony Albanese à la radio locale, soulignant être «de tout coeur avec la communauté». Autre rabbin présent aux obsèques, Yossi Friedman a souligné que la communauté était «extrêmement atteinte».

Source: AFP