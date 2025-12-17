Le tireur de Bondi Beach visé par 59 chefs d'accusation

L'auteur de la fusillade de Bondi Beach est inculpé de 59 infractions
Naveed A., qui a tué 15 personnes lors d'une célébration juive de Hanoukka à Sydney, en Australie, dimanche dernier, avec son père Sajid A., a été inculpé de 59 chefs d'accusation, dont le terrorisme, selon la police de Nouvelle-Galles du Sud. Le Premier ministre australien, Anthony Albanase, a déclaré à Sky News qu'il s'attendait à ce que le jeune homme de 24 ans soit inculpé aujourd'hui.
Trois jours après l'attentat meurtrier de Bondi Beach à Sydney, les enquêteurs doivent interroger aujourd'hui le seul survivant de l'attaque. Naveed A., le terroriste blessé par balle par les forces de sécurité, est sorti du coma hier. Les enquêteurs espèrent que le jeune homme de 24 ans témoignera et apportera de nouvelles informations sur les circonstances de l'attaque qui a fait 15 morts.
Fusillade antisémite à Bondi Beach: voici ce que l'on sait jusqu'à présent
- Deux hommes armés – un père et son fils – ont ouvert le feu sur la plage de Bondi à Sydney dimanche soir vers 18h47 (heure locale).
- Au moins 16 personnes ont été tuées, dont l'un des tireurs.
- Parmi les victimes figurent au moins un citoyen israélien, un rabbin britannique, un survivant de l'Holocauste, l'un des assaillants, un policier, et une jeune fille de 10 ans.
- Les autorités confirment un attentat terroriste motivé par «l'idéologie de l'EI».
- Une fête juive se déroulait sur la plage ce soir-là.
Les Philippines démentent abriter des camps d'entraînement jihadistes
Les Philippines ont démenti mercredi abriter des camps d'entraînement jihadistes, après des informations selon lesquelles les auteurs de la tuerie de la plage de Bondi à Sydney auraient été formés en novembre dans un tel camp.
Le président Ferdinand Marcos «rejette formellement (...) la description trompeuse des Philippines comme étant le centre de formation de l'Etat islamique», a indiqué à la presse sa porte-parole, Claire Castro.
Les Philippines avaient reconnu mardi que Sajid Akram et son fils Naveed, qui ont tué dimanche 15 personnes participant à une fête juive sur la plage de Bondi, avaient séjourné dans le pays du 1er au 28 novembre.
Source: AFP
Trump appelle à combattre «les forces du mal du terrorisme islamiste»
Donald Trump a appelé mardi le monde entier à lutter contre «les forces du mal du terrorisme islamiste» après l'attaque à Sydney, en Australie, qui a fait ce week-end au moins 15 morts et 42 blessés lors d'un rassemblement pour la fête juive de Hanouka.
«Tous les pays doivent s'unir contre les forces du mal du terrorisme islamiste, et c'est ce qu'on fait», a déclaré le président américain lors d'un événement organisé à la Maison Blanche pour Hanouka.
Source: AFP
Début des premières obsèques après l'attentat de Sydney
Les premières obsèques après l'attentat sur une plage de Sydney ont commencé sous haute sécurité mercredi matin à Bondi, où un père et son fils ont tué dimanche 15 personnes rassemblées pour la fête juive de Hanouka. Une foule de fidèles en larmes a accueilli à la synagogue Chabad de cette banlieue de Sydney la dépouille du rabbin Eli Schlanger, première des victimes de l'attentat à être inhumée, parmi un important dispositif policier, ont constaté des journalistes de l'AFP.
«Cette perte est immense pour tout le peuple juif, mais pour notre communauté ici, pour le Chabad de Bondi, elle est indicible», a souligné le rabbin Levi Wolff. Surnommé «Le Rabbin de Bondi» Eli Schlanger, 41 ans, était aumônier et avait exercé dans des prisons et des hôpitaux. Il était père de cinq enfants. «Tu es mon fils, mon ami et mon confident», a déclaré son beau-père, Yehoram Ulman, lors de la cérémonie.
Eli Schlanger compte parmi les victimes de Sajid Akram et de son fils Naveed, qui ont ouvert dimanche le feu sur la plage de Bondi en pleines célébrations de Hanouka. Parmi les victimes figurent également une petite fille de 10 ans, deux survivants de la Shoah et un ressortissant français, Dan Elkayam.
Un autre rabbin assassiné dimanche, Yaakov Levitan, 39 ans, père de quatre enfants, doit être également inhumé mercredi à la synagogue Chabad de Bondi. Ce mouvement représente une branche du judaïsme hassidique et avait organisé les festivités de dimanche sur la plage de Bondi.
«Aujourd'hui sera une journée particulièrement difficile», a déclaré le premier ministre Anthony Albanese à la radio locale, soulignant être «de tout coeur avec la communauté». Autre rabbin présent aux obsèques, Yossi Friedman a souligné que la communauté était «extrêmement atteinte».
Source: AFP
Le Premier ministre rend hommage à un couple de «héros» tué dans l'attentat de Sydney
Le Premier ministre australien a rendu hommage mercredi à l'héroïsme d'un couple de sexagénaires tué dans l'attentat antisémite à Sydney en Australie, après que des images filmées par une caméra embarquée dans un véhicule les ont montrés en train de se battre contre l'un des tireurs. Dimanche soir, Sajid et Naveed Akram, un père et son fils, ont tiré à au moins 40 reprises, pendant une dizaine de minutes, sur une foule rassemblée sur la plage de Bondi pour la fête juive de Hanouka, faisant au moins 15 morts et 42 blessés.
«Je rends hommage à Boris et Sofia Gurman. Boris a attaqué l'un de ces terroristes alors qu'il sortait de la voiture. Et cela a causé la mort de M. et Mme Gurman», a déclaré Anthony Albanese. Le chef du gouvernement a qualifié le couple de «héros australiens».
Sur les images, on peut voir Boris Gurman, un mécanicien à la retraite de 69 ans, plaquer au sol et tenter d'arracher l'arme de Sajid Akram, 50 ans. Sa femme Sofia, 61 ans, se précipite ensuite pour l'aider. Mais l'assaillant réussit à se procurer une autre arme, avec laquelle il les abattra tous les deux.
«Ces derniers jours, nous avons pris connaissance d'images montrant Boris, accompagné de Sofia, tentant courageusement de désarmer un agresseur afin de protéger les autres», a déclaré la famille Gurman dans un communiqué. «Bien que rien ne puisse atténuer la douleur de la perte de Boris et Sofia, nous ressentons une immense fierté devant leur courage et leur altruisme», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Un couple est mort en tentant de stopper l'un des tireurs de Sydney
En pleine fusillade, dimanche, un couple courageux a tenté de stopper le tireur, Sajid A., et de lui arracher son arme. L’information a été rapportée mardi par plusieurs médias. Lors de cette intervention héroïque, Boris et sa compagne Sofia Gurman, tous deux Russes de confession juive, ont perdu la vie, selon la plateforme d’information «news.com.au».
Boris Gurman s’est longuement battu avec l’assaillant, luttant pour sa propre survie et celle de nombreux innocents. Des images de leur geste courageux ont largement circulé sur les réseaux sociaux mardi matin. «Ce sont aussi des héros», peut-on lire dans de nombreux messages.
Un témoin, cité par la chaîne ABC, avait réussi à se mettre à l’abri pendant l’attaque. Depuis sa cachette, il a vu le couple gisant sans vie au sol, au milieu de ce qu’il décrit comme une «traînée de destruction». Les deux époux seraient morts enlacés.
Des proches ont depuis confirmé que le couple avait bien péri lors de l’attaque de dimanche. L’une de leurs amies a confié au site d’information qu’elle avait «pleuré pendant deux jours». Les deux conjoints vivaient à Bondi et étaient parents d’un fils. Ils avaient été signalé comme disparu peu après les faits.
Le père est entré aux Philippines avec un passeport indien et le fils un passeport australien
Les assaillants qui ont commis l'attentat de Sydney ont passé le mois de novembre aux Philippines, le père ayant voyagé avec un passeport indien et son fils un passeport australien, a indiqué mardi le service de l'immigration du pays d'Asie du Sud-Est.
«Sajid Akram, 50 ans, ressortissant indien, et Naveed Akram, 24 ans, ressortissant australien, sont arrivés ensemble aux Philippines le 1er novembre 2025 en provenance de Sydney, en Australie», a déclaré à l'AFP Dana Sandoval, porte-parole du Bureau de l'Immigration des Philippines, ajoutant que leur destination finale était la région de Davao (sud-est), et qu'ils étaient repartis le 28 novembre.
Source: AFP
Le Premier ministre australien a rendu visite au «héros» de la plage de Bondi
Le Premier ministre australien Anthony Albanese a rendu visite mardi à l'hôpital au «héros» de la plage de Bondi, Ahmed al Ahmed, qui a interrompu la fusillade la plus meurtrière que le pays ait connu depuis des décennies. Dimanche soir, alors qu'une foule était rassemblée sur cette plage de Sydney pour la fête juive de Hanouka, un père et son fils ont ouvert le feu pendant une dizaine de minutes, tuant 15 personnes et en blessant 42 autres.
Des images montrent Ahmed al Ahmed, un vendeur de fruits, se glisser entre des voitures garées pendant la fusillade, avant d'arracher son fusil à l'un des assaillants. Il a rapidement été salué en «héros» par les dirigeants australiens et étrangers, d'Anthony Albanese à Donald Trump. «Il allait s'acheter un café et s'est retrouvé face à des gens qui se faisaient tirer dessus», raconte Anthony Albanese après une visite au chevet de Ahmed al Ahmed.
«Il a décidé d'agir, et son courage est une source d'inspiration pour tous les Australiens.» L'homme a été touché plusieurs fois à l'épaule après s'être battu avec l'un des assaillants. Anthony Albanese rapporte qu'il devra «subir une nouvelle intervention chirurgicale» mercredi.
«Au moment où nous avons été témoins d'actes maléfiques, il brille comme un exemple de la force de l'humanité», a salué le Premier ministre. «Nous sommes un pays courageux. Ahmed al Ahmed incarne ce que notre pays a de meilleur»
Alité, des tubes dans le nez, Ahmed al Ahmed a brièvement remercié en arabe les personnes le soutenant, dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux mardi matin. «J'apprécie les efforts de chacun (...). Puisse Allah vous récompenser et vous accorder le bien être», a-t-il déclaré, selon une traduction (en anglais) fournie par la chaîne publique turque TRT World.
Source: AFP
Le véhicule des assaillants contenait deux drapeaux de l'Etat islamique, indiqué la police
Deux drapeaux de l'Etat islamique (EI) ainsi que des bombes artisanales ont été retrouvés dans le véhicule utilisé par les deux tireurs de l'attentat antisémite de dimanche à Sydney, a indiqué mardi la police australienne.
Le véhicule retrouvé près de la plage de Bondi était immatriculé au nom du fils et contenait «deux drapeaux de l'Etat islamique confectionnés à la main» et des engins explosifs improvisés, a déclaré le commissaire de police de Nouvelle-Galles du Sud, Mal Lanyon, aux journalistes.
Source: AFP
La police enquête sur un voyage aux Philippines des deux assaillants avant l'attaque
La police australienne a indiqué mardi enquêter sur un voyage aux Philippines effectué par les deux assaillants de l'attentat de la plage de Sydney un mois avant les faits.
«Les raisons pour lesquelles ils sont allés aux Philippines, l'objectif de ce déplacement et les lieux qu'ils ont visités font actuellement l'objet d'une enquête», a déclaré aux journalistes Mal Lanyon, commissaire de la police de Nouvelle-Galles du Sud, Etat australien où se situe Sydney.
Source: AFP
L'attentat à Sydney semble motivé par «l'idéologie de l'Etat islamique», confirme le Premier ministre australien
Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré mardi que l'attaque sur une plage de Sydney contre une foule qui célébrait la fête juive de Hanouka semblait «motivée par l'idéologie du groupe Etat islamique». Un père et son fils ont ouvert le feu à au moins 40 reprises, pendant une dizaine de minutes dimanche soir, faisant au moins 15 morts et plus de 40 blessés.
Les autorités ont qualifié l'attentat d'antisémite mais n'avaient jusque-là donné que peu de détails sur les motivations des assaillants. Mardi, Anthony Albanese a fourni l'une des premières indications laissant penser que les deux hommes s'étaient radicalisés avant de commettre ce «meurtre de masse».
«Il semblerait que cela ait été motivé par l'idéologie de l'Etat islamique» (EI) a déclaré le chef du gouvernement. Le groupe jihadiste EI a contrôlé de vastes territoires en Irak et en Syrie, avant d'être défait en 2019, mais a toujours des cellules dormantes de combattants dans le pays.
Anthony Albanese a déclaré que Naveed Akram, 24 ans, avait fait l'objet de vérifications des renseignements australiens en 2019, sans paraître constituer à l'époque de menace immédiate. «Il a attiré leur attention en raison de ses relations avec d'autres, deux des personnes avec lesquelles il était associé ont été inculpées et sont allées en prison, mais il n'a pas été considéré à l'époque comme un potentiel suspect», a déclaré Anthony Albanese.
La police a arrêté dimanche Naveed Akram. Grièvement blessé, il se trouve dans le coma à l'hôpital, sous la surveillance des forces de l'ordre. Son père, Sajid, 50 ans, a été tué par la police.
Source: AFP
La police australienne a confirmé la mort d'au moins douze personnes après une fusillade sur la plage de Bondi à Sydney, où se déroulait une célébration de la fête juive de Hanouka. Au moins 29 personnes auraient été blessées. Deux personnes soupçonnées d'être les tireurs ont été «neutralisés» . L'opération n'est pas terminée pour autant a indiqué la police de l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud, ordonnant au public d'éviter le secteur.
«La police est en train d'intervenir sur un incident en cours à la plage de Bondi et ordonne au public d'EVITER le secteur. Quiconque sur place doit chercher à se mettre à l'abri», a écrit la police de l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud dans un communiqué sur les réseaux sociaux.
Selon ABC News, des hélicoptères et des bateaux de la police auraient été aperçus sur place. De son côté, le journal «Sydney Morning Herald», rapporte qu'un tireur présumé aurait été atteint par balles par la police et un autre a été arrêté.
Située dans l'est de Sydney, Bondi est la plage la plus célèbre d'Australie et attire un grand nombre de touristes, de surfeurs et de nageurs, tout particulièrement durant les week-ends.