L'attentat à Sydney semble motivé par «l'idéologie de l'Etat islamique», confirme le Premier ministre australien
Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré mardi que l'attaque sur une plage de Sydney contre une foule qui célébrait la fête juive de Hanouka semblait «motivée par l'idéologie du groupe Etat islamique». Un père et son fils ont ouvert le feu à au moins 40 reprises, pendant une dizaine de minutes dimanche soir, faisant au moins 15 morts et plus de 40 blessés.
Les autorités ont qualifié l'attentat d'antisémite mais n'avaient jusque-là donné que peu de détails sur les motivations des assaillants. Mardi, Anthony Albanese a fourni l'une des premières indications laissant penser que les deux hommes s'étaient radicalisés avant de commettre ce «meurtre de masse».
«Il semblerait que cela ait été motivé par l'idéologie de l'Etat islamique» (EI) a déclaré le chef du gouvernement. Le groupe jihadiste EI a contrôlé de vastes territoires en Irak et en Syrie, avant d'être défait en 2019, mais a toujours des cellules dormantes de combattants dans le pays.
Anthony Albanese a déclaré que Naveed Akram, 24 ans, avait fait l'objet de vérifications des renseignements australiens en 2019, sans paraître constituer à l'époque de menace immédiate. «Il a attiré leur attention en raison de ses relations avec d'autres, deux des personnes avec lesquelles il était associé ont été inculpées et sont allées en prison, mais il n'a pas été considéré à l'époque comme un potentiel suspect», a déclaré Anthony Albanese.
La police a arrêté dimanche Naveed Akram. Grièvement blessé, il se trouve dans le coma à l'hôpital, sous la surveillance des forces de l'ordre. Son père, Sajid, 50 ans, a été tué par la police.
Source: AFP
Fusillade antisémite à Bondi Beach: voici ce que l'on sait jusqu'à présent
- Deux hommes armés – un père et son fils – ont ouvert le feu sur la plage de Bondi à Sydney dimanche soir vers 18h47 (heure locale).
- Au moins 16 personnes ont été tuées, dont l'un des tireurs.
- Parmi les victimes figurent au moins un citoyen israélien, un rabbin britannique, un survivant de l'Holocauste, l'un des assaillants, un policier, et une jeune fille de 10 ans.
- Les autorités privilégient la thèse d'un attentat terroriste.
- Une fête juive se déroulait sur la plage ce soir-là.
Le Premier ministre australien a rendu visite au «héros» de la plage de Bondi
Le Premier ministre australien Anthony Albanese a rendu visite mardi à l'hôpital au «héros» de la plage de Bondi, Ahmed al Ahmed, qui a interrompu la fusillade la plus meurtrière que le pays ait connu depuis des décennies. Dimanche soir, alors qu'une foule était rassemblée sur cette plage de Sydney pour la fête juive de Hanouka, un père et son fils ont ouvert le feu pendant une dizaine de minutes, tuant 15 personnes et en blessant 42 autres.
Des images montrent Ahmed al Ahmed, un vendeur de fruits, se glisser entre des voitures garées pendant la fusillade, avant d'arracher son fusil à l'un des assaillants. Il a rapidement été salué en «héros» par les dirigeants australiens et étrangers, d'Anthony Albanese à Donald Trump. «Il allait s'acheter un café et s'est retrouvé face à des gens qui se faisaient tirer dessus», raconte Anthony Albanese après une visite au chevet de Ahmed al Ahmed.
«Il a décidé d'agir, et son courage est une source d'inspiration pour tous les Australiens.» L'homme a été touché plusieurs fois à l'épaule après s'être battu avec l'un des assaillants. Anthony Albanese rapporte qu'il devra «subir une nouvelle intervention chirurgicale» mercredi.
«Au moment où nous avons été témoins d'actes maléfiques, il brille comme un exemple de la force de l'humanité», a salué le Premier ministre. «Nous sommes un pays courageux. Ahmed al Ahmed incarne ce que notre pays a de meilleur»
Alité, des tubes dans le nez, Ahmed al Ahmed a brièvement remercié en arabe les personnes le soutenant, dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux mardi matin. «J'apprécie les efforts de chacun (...). Puisse Allah vous récompenser et vous accorder le bien être», a-t-il déclaré, selon une traduction (en anglais) fournie par la chaîne publique turque TRT World.
Source: AFP
Le véhicule des assaillants contenait deux drapeaux de l'Etat islamique, indiqué la police
Deux drapeaux de l'Etat islamique (EI) ainsi que des bombes artisanales ont été retrouvés dans le véhicule utilisé par les deux tireurs de l'attentat antisémite de dimanche à Sydney, a indiqué mardi la police australienne.
Le véhicule retrouvé près de la plage de Bondi était immatriculé au nom du fils et contenait «deux drapeaux de l'Etat islamique confectionnés à la main» et des engins explosifs improvisés, a déclaré le commissaire de police de Nouvelle-Galles du Sud, Mal Lanyon, aux journalistes.
Source: AFP
La police enquête sur un voyage aux Philippines des deux assaillants avant l'attaque
La police australienne a indiqué mardi enquêter sur un voyage aux Philippines effectué par les deux assaillants de l'attentat de la plage de Sydney un mois avant les faits.
«Les raisons pour lesquelles ils sont allés aux Philippines, l'objectif de ce déplacement et les lieux qu'ils ont visités font actuellement l'objet d'une enquête», a déclaré aux journalistes Mal Lanyon, commissaire de la police de Nouvelle-Galles du Sud, Etat australien où se situe Sydney.
Source: AFP
Stop à la «violence antisémite», lance le pape
Le pape Léon XIV a appelé lundi à mettre un terme à la «violence antisémite» et à la «haine» au lendemain de l'attentat perpétré à Sydney pour la fête juive de Hanouka, qui a fait au moins 15 morts.
«Je confie au Seigneur les victimes de l'attentat terroriste perpétré hier contre la communauté juive de Sydney. Assez de ces formes de violence antisémite! Nous devons extirper la haine de nos coeurs», a lancé le pontife américain dans un discours au Vatican.
Source: AFP
Près d'un million de dollars récoltés pour le héros de Bondi Beach
Le Premier ministre australien Anthony Albanese a qualifié Ahmed el Ahmed, commerçant de 43 ans, originaire de Syrie, de « véritable héros ». Ce père de deux enfants, est actuellement hospitalisé.
L’homme s’est jeté avec courage sur l’un des tireurs, l’a maîtrisé par-derrière et lui a arraché son arme. Quelques instants avant son intervention, il aurait confié à son cousin, Jozay Alkani, qu’il pensait mourir. «Il m’a dit: 'Je vais mourir, s’il te plaît dis à ma famille que je suis descendu pour sauver des vies. »
Ahmed el Ahmed a finalement eu la vie sauve. Il a néanmoins été blessé par balles par le second tireur. Les images de son acte héroïque se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux, entraînant le lancement d’une cagnotte sur la plateforme GoFundMe. Près d’un million de dollars ont déjà été récoltés pour le héros de Sydney.
L'Australie veut des «lois plus fermes sur les armes»
Le premier ministre australien s'est dit favorable lundi à une législation plus stricte en matière d'armes, au lendemain d'un attentat qui a frappé la communauté juive qui fêtait Hanouka sur une plage de Sydney. L'attaque a fait 16 morts, dont l'un des assaillants, et plus de 40 blessés.
«Le gouvernement est préparé à prendre toutes les mesures nécessaires. Cela inclut notamment le besoin de lois plus fermes sur les armes à feu», a dit Anthony Albanese. La police a confirmé que l'un des assaillants possédait légalement six armes à feu.
Source: ATS
«On va aller manger»: L’assaillant a téléphoné à sa mère juste avant l'attaque
Sajid A., 50 ans, et son fils Naveed A., 24 ans auraient échangé avec leur famille juste avant de se rendre à Bondi Beach pour y commettre leur attentat. Le jeune homme a notamment téléphoné à sa mère Verena A. peu avant les faits, comme elle le raconte elle-même au quotidien australien «The Age».
Selon elle, son mari et son fils avaient passé le week-end à Jervis Bay, à environ 190 kilomètres du lieu où plus d’une dizaine de personnes ont ensuite été tuées.
Verena A. assure avoir parlé une dernière fois à Naveed au téléphone. « Maman, je viens d’aller nager. J’ai fait de la plongée. On va aller manger maintenant, puis on restera à la maison parce qu’il fait très chaud», lui aurait-il confié.
Elle affirme également que son fils ne possédait pas d’arme à feu. L’idée qu’il ait pu être impliqué dans des actes violents ou des activités extrémistes lui paraît inconcevable. «Tout le monde rêverait d’avoir un fils comme le mien. C’est un bon garçon», confie-t-elle au journal.
La plus jeune victime de l'attaque n'avait que 10 ans
Alors que le bilan définitif de l'attentat de Sydney fait état de seize personnes, dont le tireur, de plus en plus de détails émergent sur l'identité des victimes.
L'une d'elles, Matilda P., n'a que 10 ans. Elle a succombé à ses blessures à l'hôpital dimanche soir. Dans un message poignant publié sur les réseaux sociaux, sa tante a confirmé le décès de la fillette.
«Une terrible tragédie a frappé ma famille. Hier, ma nièce bien-aimée Matilda a été tuée dans un attentat terroriste à Bondi Beac », a écrit la tante, rapporte le quotidien britannique «Daily Mail».
L'institutrice de Matilda a lancé une cagnotte GoFundMe pour soutenir la mère de l'élève tuée par balle. «Matilda était une enfant intelligente, joyeuse et pleine de vie», écrit-elle sur la plateforme.
Les auteurs présumés étaient en possession de six armes à feu
La police a perquisitionné dimanche le domicile des deux auteurs présumés de l'attaque, Sajid A., 50 ans, et son fils Naveed A., 24 ans. Les enquêteurs ont saisi six armes à feu appartenant au père, titulaire d'un permis de port d'armes depuis une dizaine d'années. Selon les autorités, toutes les armes avaient été acquises légalement.
Le plus jeune des tireurs était connu des services de police comme un extrémiste islamiste. Il est désormais placé sous surveillance à l'hôpital. Il sera probablement inculpé, a déclaré le commissaire de police Mal Lanyon.
La police australienne a confirmé la mort d'au moins douze personnes après une fusillade sur la plage de Bondi à Sydney, où se déroulait une célébration de la fête juive de Hanouka. Au moins 29 personnes auraient été blessées. Deux personnes soupçonnées d'être les tireurs ont été «neutralisés» . L'opération n'est pas terminée pour autant a indiqué la police de l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud, ordonnant au public d'éviter le secteur.
«La police est en train d'intervenir sur un incident en cours à la plage de Bondi et ordonne au public d'EVITER le secteur. Quiconque sur place doit chercher à se mettre à l'abri», a écrit la police de l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud dans un communiqué sur les réseaux sociaux.
Selon ABC News, des hélicoptères et des bateaux de la police auraient été aperçus sur place. De son côté, le journal «Sydney Morning Herald», rapporte qu'un tireur présumé aurait été atteint par balles par la police et un autre a été arrêté.
Située dans l'est de Sydney, Bondi est la plage la plus célèbre d'Australie et attire un grand nombre de touristes, de surfeurs et de nageurs, tout particulièrement durant les week-ends.