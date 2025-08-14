DE
FR

Surnommé «Barbecue»
Les Etats-Unis offrent 5 millions de dollars pour l'arrestation d'un chef de gang haïtien

Les États-Unis offrent une récompense de 5 millions de dollars pour l'arrestation de Jimmy Cherizier, chef de gang haïtien surnommé «Barbecue». Il est acusé de violations des droits humains et de sanctions américaines.
Publié: 15:39 heures
Partager
Écouter
Les Etats-Unis offrent 5 millions de récompenses pour l'arrestation de «Barbecue».
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont annoncé mardi offrir 5 millions de dollars en échange de l'arrestation d'un chef de gang haïtien, Jimmy Cherizier, dit «Barbecue», accusé d'avoir violé des sanctions américaines. Jimmy Cherizier, 48 ans, et un autre homme, Bazile Richardson, ont été inculpés pour avoir tenté de transférer des fonds depuis les États-Unis vers Haïti afin de financer les activités d'un gang, a déclaré le ministère de la Justice.

«Une récompense de 5 millions de dollars est offerte pour toute information menant à l'arrestation de Cherizier», car il s'agit d'un «chef de gang coupable d'atroces violations des droits humains, notamment de violences contre des citoyens américains en Haïti», a précisé la procureure de Washington, Jeanine Pirro, lors d'une conférence de presse.

«Famille G9»

Jimmy Cherizier est visé par des sanctions du département américain au Trésor depuis 2020, et des sanctions de l'ONU depuis 2022. Cet ancien policier dirige une alliance de gangs en Haïti baptisée la «famille G9», dont les membres sont accusés de meurtre, vol, extorsion, viol, assassinats ciblés, trafic de drogue et enlèvements.

A lire aussi
Un mafieux italien arrêté en Colombie pour trafic de cocaïne
Recherché par Interpol
Un mafieux italien arrêté en Colombie pour trafic de cocaïne
Une bataille sanglante est menée par les mafias chinoises au cœur de cette ville italienne
Industrie du textile
Cette ville italienne est un champ de bataille de la mafia chinoise

L'année dernière, la «famille G9» a participé à une attaque organisée qui a conduit à la démission du Premier ministre Ariel Henry, remplacé par un conseil de transition fragile. Jimmy Cherizier et Bazile Richardson, un citoyen américain naturalisé qui a été arrêté au Texas le mois dernier, ont collecté des fonds auprès de membres de la diaspora haïtienne aux États-Unis et ont fait transférer cet argent à des intermédiaires dans ce pays des Caraïbes, selon le ministère de la Justice.

«Barbecue» aurait utilisé ces fonds pour payer les membres de son gang et acheter des armes à feu. Pays le plus pauvre des Amériques, Haïti subit depuis longtemps la violence des bandes criminelles, dans un contexte d'instabilité politique. Ces violences se sont encore intensifiées début 2024 et plus de 3000 personnes ont été tuées durant les six premiers mois de 2025, selon l'ONU.


Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus