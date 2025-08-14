Les États-Unis offrent une récompense de 5 millions de dollars pour l'arrestation de Jimmy Cherizier, chef de gang haïtien surnommé «Barbecue». Il est acusé de violations des droits humains et de sanctions américaines.

Les Etats-Unis offrent 5 millions de dollars pour l'arrestation d'un chef de gang haïtien

Les Etats-Unis offrent 5 millions de récompenses pour l'arrestation de «Barbecue». Photo: AFP

Les Etats-Unis ont annoncé mardi offrir 5 millions de dollars en échange de l'arrestation d'un chef de gang haïtien, Jimmy Cherizier, dit «Barbecue», accusé d'avoir violé des sanctions américaines. Jimmy Cherizier, 48 ans, et un autre homme, Bazile Richardson, ont été inculpés pour avoir tenté de transférer des fonds depuis les États-Unis vers Haïti afin de financer les activités d'un gang, a déclaré le ministère de la Justice.

«Une récompense de 5 millions de dollars est offerte pour toute information menant à l'arrestation de Cherizier», car il s'agit d'un «chef de gang coupable d'atroces violations des droits humains, notamment de violences contre des citoyens américains en Haïti», a précisé la procureure de Washington, Jeanine Pirro, lors d'une conférence de presse.

«Famille G9»

Jimmy Cherizier est visé par des sanctions du département américain au Trésor depuis 2020, et des sanctions de l'ONU depuis 2022. Cet ancien policier dirige une alliance de gangs en Haïti baptisée la «famille G9», dont les membres sont accusés de meurtre, vol, extorsion, viol, assassinats ciblés, trafic de drogue et enlèvements.

L'année dernière, la «famille G9» a participé à une attaque organisée qui a conduit à la démission du Premier ministre Ariel Henry, remplacé par un conseil de transition fragile. Jimmy Cherizier et Bazile Richardson, un citoyen américain naturalisé qui a été arrêté au Texas le mois dernier, ont collecté des fonds auprès de membres de la diaspora haïtienne aux États-Unis et ont fait transférer cet argent à des intermédiaires dans ce pays des Caraïbes, selon le ministère de la Justice.

«Barbecue» aurait utilisé ces fonds pour payer les membres de son gang et acheter des armes à feu. Pays le plus pauvre des Amériques, Haïti subit depuis longtemps la violence des bandes criminelles, dans un contexte d'instabilité politique. Ces violences se sont encore intensifiées début 2024 et plus de 3000 personnes ont été tuées durant les six premiers mois de 2025, selon l'ONU.



