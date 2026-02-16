DE
FR

Auprès plus de 100 hommes
En Suède, un mari arrêté après la prostitution de sa femme

Un homme du nord de la Suède est en détention provisoire pour proxénétisme après un signalement de son épouse. Il est soupçonné d’avoir tiré profit de la prostitution de sa femme auprès de plus de cent hommes.
Publié: 19:02 heures
1/2
L'homme est soupçonné d'avoir facilité ou profité financièrement de la vente des services sexuels de la plaignante, sa femme.
Photo: IMAGO/TT
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un homme habitant dans le nord de la Suède a été placé en détention provisoire pour «proxénétisme», dénoncé par sa femme qui s'est prostituée auprès de plus de 100 hommes, a fait savoir lundi à l'AFP le parquet.

C'est son épouse qui a contacté la police pour un signalement qui a mené à l'arrestation de cet homme d'une soixantaine d'années, a précisé la procureure chargée de l'affaire Ida Annerstedt. «Il est soupçonné d'avoir facilité ou profité financièrement de la vente des services sexuels de la plaignante», selon la procureure. Elle n'a pas souhaité dire si la plaignante, âgée d'une cinquantaine d'années, avait été forcée de se prostituer.

La loi suédoise sur la prostitution n'interdit que l'achat, et non la vente, de services sexuels.

A lire également
Un acteur majeur de la prostitution romande a volé au secours des Moretti
Les 5 infos suisses du jour
Un acteur majeur de la prostitution romande a volé au secours des Moretti
OnlyFans, Mym… la France part à l’offensive contre les «proxénètes 2.0»
Contenus sexuels en ligne
OnlyFans, Mym… la France part à l’offensive contre les «proxénètes 2.0»

Les faits se sont déroulés de janvier 2022 jusqu'à l'arrestation de l'accusé. Quelque 120 individus ont été identifiés dans cette affaire comme ayant acheté les services sexuels de la plaignante mais ne feront pas tous l'objet d'une enquête, a-t-elle dit.

Des enquêtes distinctes visant les «acheteurs» de ces services sexuels pourront être ouvertes après la conclusion de cette affaire.

L'homme, qui nie les faits lui étant reprochés, a déjà été condamné pour plusieurs infractions, notamment pour des agressions, a signalé la chaîne de télévision publique SVT.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus