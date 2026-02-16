Un homme du nord de la Suède est en détention provisoire pour proxénétisme après un signalement de son épouse. Il est soupçonné d’avoir tiré profit de la prostitution de sa femme auprès de plus de cent hommes.

En Suède, un mari arrêté après la prostitution de sa femme

En Suède, un mari arrêté après la prostitution de sa femme

AFP Agence France-Presse

Un homme habitant dans le nord de la Suède a été placé en détention provisoire pour «proxénétisme», dénoncé par sa femme qui s'est prostituée auprès de plus de 100 hommes, a fait savoir lundi à l'AFP le parquet.

C'est son épouse qui a contacté la police pour un signalement qui a mené à l'arrestation de cet homme d'une soixantaine d'années, a précisé la procureure chargée de l'affaire Ida Annerstedt. «Il est soupçonné d'avoir facilité ou profité financièrement de la vente des services sexuels de la plaignante», selon la procureure. Elle n'a pas souhaité dire si la plaignante, âgée d'une cinquantaine d'années, avait été forcée de se prostituer.

La loi suédoise sur la prostitution n'interdit que l'achat, et non la vente, de services sexuels.

Les faits se sont déroulés de janvier 2022 jusqu'à l'arrestation de l'accusé. Quelque 120 individus ont été identifiés dans cette affaire comme ayant acheté les services sexuels de la plaignante mais ne feront pas tous l'objet d'une enquête, a-t-elle dit.

Des enquêtes distinctes visant les «acheteurs» de ces services sexuels pourront être ouvertes après la conclusion de cette affaire.

L'homme, qui nie les faits lui étant reprochés, a déjà été condamné pour plusieurs infractions, notamment pour des agressions, a signalé la chaîne de télévision publique SVT.



