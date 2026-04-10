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Exécutée dans un parking
Deux hommes poursuivis pour le meurtre d'une star du rap

Deux hommes sont accusés du meurtre du rappeur suédois Gaboro, abattu à 23 ans en décembre 2023 à Norrköping. L'assassinat, filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, a choqué le pays.
Publié: il y a 25 minutes
Le rappeur Gaboro a été abattu dans un parking le 19 décembre 2023.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Deux hommes sont poursuivis pour le meurtre de la star suédoise du rap Gaboro, a annoncé vendredi le procureur chargé de l'enquête. Le rappeur de 23 ans sortait d'une salle de sport et était en train de rejoindre sa voiture quand il a été tué le 19 décembre 2023.

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Un homme de 22 ans est désormais mis en accusation pour meurtre, et un autre de 30 ans de complicité au meurtre, a indiqué le parquet dans un communiqué. Le suspect du meurtre l'attendait et a tiré au moins dix coups de feu, la victime tentant en vain de fuir les lieux, selon le parquet.

Une exécution filmée

«L'auteur a filmé le meurtre et le film a été publié sur les réseaux sociaux le soir même et largement diffusé. Le film montre un meurtre très brutal. Il s'agit d'une exécution pure», a déclaré le procureur Thomas Ramstedt, cité dans le communiqué.

Le rappeur s'était fait connaître en 2022 et comptait des millions d'écoutes sur Spotify. Selon les médias, il aurait eu des liens avec un réseau criminel à Norrköping.

En juin 2024, le rappeur C. Gambino, 26 ans, de son vrai nom Karar Ramadan et à ne pas confondre avec le rappeur américain Childish Gambino, avait été tué lors d'une fusillade, un mois après avoir été nommé artiste hip-hop suédois de l'année.

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