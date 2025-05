L'adolescent suspecté mis hors de cause, trois nouvelles arrestations

Trois personnes, âgées de 15 à 20 ans, ont été tuées mardi en fin d'après-midi dans un salon de coiffure d'Uppsala. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le jeune de 16 ans arrêté dans l'enquête sur la fusillade ayant fait trois morts mardi à Uppsala en Suède a été relâché, a annoncé vendredi le procureur chargé de l'enquête. Trois hommes ont été interpellés.

«Les soupçons pesant sur le jeune homme de 16 ans se sont affaiblis au cours de la garde à vue. Il n'est plus soupçonné de crime», a déclaré le procureur Andreas Nyberg dans un communiqué.

Un nouveau suspect principal

Deux hommes âgés autour de 25 et 35 ans ont été arrêtés jeudi pour «incitation au meurtre» et un troisième âgé d'une vingtaine d'années l'a été dans la nuit de jeudi à vendredi, soupçonné de meurtre, a-t-il précisé.

Les trois victimes, âgées de 15 à 20 ans, ont été tuées mardi en fin d'après-midi dans un salon de coiffure de cette ville universitaire située à une soixantaine de kilomètres au nord de Stockholm, suscitant la sidération.

Selon les médias suédois, au moins l'une des victimes avait des liens avec le crime organisé, ce que n'a pas confirmé la police. Le Premier ministre Ulf Kristersson a déploré «un acte de violence totalement extrême» qui «ressemble presque à une exécution».

Une rivalité sans pitié

La Suède tente d'endiguer depuis plusieurs années une vague de fusillades et d'attaques à l'explosif artisanal menées par des gangs rivaux, notamment pour le contrôle du trafic de drogue. Uppsala a longtemps été la base des deux chefs de gangs rivaux les plus célèbres de Suède, Ismail Abdo et Rawa Majid.

Si les deux hommes sont soupçonnés d'orchestrer désormais leurs opérations depuis l'étranger, Uppsala connaît une vague de violence «depuis 2023 après le meurtre de la mère d'Ismail Abdo». Une vendetta liée à cette rivalité avait opposé son gang, Rumba, à celui de Rawa Majid, Foxtrot, avait indiqué le parquet mardi.