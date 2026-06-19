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Spectaculaire incendie
Une école primaire part en fumée à Tokyo

Un incendie s'est déclaré vendredi dans une école primaire à Tokyo, provoquant une importante fumée noire. Tous les élèves et enseignants ont été évacués, mais plusieurs personnes ont été hospitalisées.
Publié: il y a 41 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 37 minutes
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L'école a été évacuée sans faire de victime grave..
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un incendie s'est déclaré vendredi dans une école primaire à Tokyo, avec une épaisse fumée noire s'échappant des fenêtres au dernier étage, mais selon les médias locaux tous les enfants et enseignants ont été évacués et placés en sécurité. L'incendie qui aurait débuté vers 11h00 locales (02h00 GMT) dans une salle de classe de l'établissement, situé dans le nord de la capitale, n'était pas encore totalement maîtrisé à la mi-journée selon les pompiers interrogés par l'AFP.

«Nous avons des informations selon lesquelles des personnes ont été transportées à l'hôpital, mais nous n'en connaissons pas le nombre», a affirmé à l'AFP un responsable des pompiers de Tokyo sans donner plus de détails. «La salle de musique était en feu, et nous avions cours deux salles plus loin. Au début, on pensait que quelqu'un cuisinait ou quelque chose comme ça», a déclaré une élève à l'AFP.

Enfants terrifiés

«Puis l'alarme s'est déclenchée. On nous a dit de nous couvrir la bouche avec nos mouchoirs, puis nous avons descendu les marches en courant pour évacuer. C'était effrayant, et beaucoup d'enfants pleuraient», a-t-elle ajouté. Un témoin a raconté que des enfants avaient fui en passant par les fenêtres pour atteindre une corniche en béton en contrebas, avant d'être mis en sécurité à l'aide d'échelles par les secours.

Des images télévisées diffusées plus tôt montraient des dizaines de pompiers s'efforçant de contenir les flammes, projetant de l'eau depuis un terrain de sport en direction des fenêtres d'où sortait une épaisse fumée noire. Un enseignant a été blessé et plusieurs enfants ont inhalé de la fumée, a indiqué la chaîne publique NHK. Des hélicoptères survolaient la zone tandis que des parents accouraient pour récupérer leurs enfants terrifiés, a constaté l'AFP.

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