La mégafusée Starship de SpaceX atteint l'orbite terrestre

Le mastodonte de SpaceX a décollé lundi au Texas, pour un quatorzième vol d'essai aux objectifs inédit.

AFP

La mégafusée Starship d’Elon Musk a décollé lundi depuis le Texas pour un premier vol d’essai visant l’orbite terrestre, un test risqué indispensable au développement de ce gigantesque lanceur pensé pour de futurs voyages vers la Lune et Mars.

Le mastodonte noir et argenté de plus de 120 m de haut s’est élevé dans un épais nuage de fumée peu après 8h48 locales (12h48 en Suisse) pour un 14e vol test ambitieux. Une vingtaine de minutes plus tard, elle avait atteint l'orbite terrestre.

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Prévu pour durer environ dix heures, ce test doit voir l’étage supérieur de la fusée expérimentale, le vaisseau, voler en orbite autour de la Terre et y déployer 26 satellites Starlink de nouvelle génération.

Par mesure de précaution, le vaisseau a été lancé sur une trajectoire suborbitale et réalisera ensuite, à condition que les voyants soient au vert, une seconde poussée pour atteindre l’orbite. Cela doit permettre de limiter les risques d’une perte de contrôle de l’immense engin en orbite, où se trouvent des satellites, ou sa rentrée incontrôlée dans l’atmosphère.

Plusieurs années de développement

De précédents tests de Starship, tous conduits sur des trajectoires suborbitales, plus sûres et moins difficiles, s’étaient soldés par de spectaculaires explosions, notamment au-dessus des Caraïbes. Ce nouveau vol d’essai, qui survient trois mois après l’entrée retentissante en Bourse de SpaceX, vise à faire passer à la vitesse supérieure le développement de cette fusée, la plus grande et la plus puissante jamais conçue.

Après plusieurs années de développement et d’essais menés au Texas, SpaceX a commencé en 2023 à faire voler Starship dans sa configuration complète, et y a depuis apporté de multiples modifications au fil des réussites et échecs des différents tests. Mais d’immenses défis techniques lui restent à relever avant que la mégafusée, qu’Elon Musk souhaite rendre totalement réutilisable, ne puisse mener des vols commerciaux, déployer des datacenters en orbite ou encore rejoindre la Lune ou la planète rouge.

Plusieurs tests nécessitent que la fusée atteigne l’orbite terrestre, ce qui «implique davantage de force et des calculs plus complexes», explique Kathleen Curlee, analyste spatiale à l’université Georgetown, auprès de l’AFP. «La fusée doit effectuer différentes manœuvres lorsqu’elle est soumise à différents niveaux de gravité» afin de pouvoir atteindre la hauteur et la vitesse nécessaires, poursuit-elle.

Faire six fois le tour de la Terre

Dans le cas de ce vol, SpaceX vise une orbite circulaire à environ 275 km au-dessus de la surface terrestre, ce qui impose à Starship d’atteindre une vitesse d’environ 28’000 km/h. S’il l’atteint, le vaisseau pourra alors tenter de déployer des satellites destinés à enrichir la constellation d’internet satellitaire déjà gigantesque de l’entreprise.

Si tout se passe comme convenu, il finira ensuite sa course dans le Pacifique, après avoir fait six fois le tour de la Terre. Quant à l’étage inférieur de la fusée, chargé de propulser l’ensemble, il retombera peu après le décollage dans les eaux du golfe du Mexique, SpaceX n’ayant pas prévu de le rattraper cette fois-ci grâce à d’immenses bras mécaniques.

Trois autres lancements prévus

D’un point de vue d’ingénierie, rien qu’un décollage sans encombre constituerait «une réussite», pointe Kathleen Curlee. Mais pour le public et les nouveaux investisseurs de SpaceX, les attentes sont toutes autres. «Ils doivent désormais effectuer des essais spectaculaires», car le contraire serait «perçu comme un échec par le grand public», relève la chercheuse.

D’autant que le développement de Starship, dont une version modifiée doit servir au programme lunaire de la Nasa, a accumulé les retards et qu’une entreprise chinoise a récemment réalisé des progrès dans le domaine des fusées réutilisables.

Reste que SpaceX, qui a fait de la prise de risque son mantra, continue de dominer largement le marché mondial des lancements spatiaux grâce à ses fusées Falcon en partie réutilisables. Qu’il soit couronné ou non de succès, ce quatorzième vol test sera suivi la même semaine par trois autres lancements de fusées de SpaceX, dont une qui transportera un équipage d’astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS).