Nouveau drame
Une frappe de drone fait 10 morts dans un marché au Soudan

Dix personnes ont péri dans une attaque de drone sur un marché à Al-Malha, au Darfour-Nord, le 20 décembre 2025. Cette zone, contrôlée par les Forces de soutien rapide (FSR), est au cœur d'un conflit qui a provoqué une grave crise humanitaire au Soudan.
Publié: il y a 53 minutes
Les Forces de soutien rapide (FSR) ont pris le contrôle d'Al-Malha en mars 2025.
Dix personnes ont été tuées samedi dans une frappe de drone sur un marché au Soudan, ont indiqué dimanche des secouristes. L'attaque a touché la ville d'Al-Malha, déclenchant un «incendie dans des commerces», a affirmé dans un communiqué la Cellule d'intervention d'urgence. Elle n'a pas identifié l'auteur de la frappe.

Cette ville du Darfour-Nord, l'une des plus septentrionales de la vaste zone désertique située à la frontière avec la Libye, était tombée en mars aux mains des Forces de soutien rapide (FSR), engagées dans une sanglante guerre civile avec l'armée régulière depuis deux ans et demi. Ni l'armée soudanaise ni les FSR n'ont réagi dans l'immédiat.

Le conflit a fait plusieurs dizaines de milliers de morts, déraciné des millions d'autres et provoqué ce que l'ONU qualifie de «pire crise humanitaire au monde». Depuis la prise fin octobre du dernier bastion de l'armée dans la région du Darfour, les FSR ont recentré leurs opérations sur celle du Kordofan, vaste territoire voisin qui compte trois Etats riches en pétrole, en or et en terres fertiles.

