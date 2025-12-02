La cote de popularité de Donald Trump atteint un nouveau plancher. Selon un sondage YouGov, près de la moitié des Américains pensent qu’il restera dans l’histoire comme un président médiocre ou en dessous de la moyenne.

Trump est jugé «médiocre» par la moitié des Américains

Solène Monney Journaliste Blick

La popularité de Donald Trump s’effrite encore. A la fin du mois dernier, elle a touché un niveau historiquement bas. Nouveau revers pour le républicain, près de la moitié des Américains estiment qu’il restera dans l’histoire comme un président… «médiocre» ou «en dessous de la moyenne», selon un sondage YouGov publié le 30 novembre.

Sur les 26'645 adultes interrogés, seuls 18% pensent qu’il sera considéré comme «exceptionnel», et 16% comme «au-dessus de la moyenne». Près de 9% le voient comme un président simplement «moyen».

Le fossé entre les partis

La fracture partisane est nette. Si 40% des répondants jugent Trump «médiocre», cette proportion grimpe à 73% chez les démocrates. Elle chute à 6% chez les républicains, illustrant l’ampleur de la polarisation américaine.

Inversement, 42% des républicains estiment que Trump entrera dans l’histoire comme «exceptionnel», contre seulement 2% des démocrates. L’âge joue aussi un rôle: 31% des 18–29 ans le jugent «médiocre», contre 44% des plus de 65 ans.

Ligne de fracture ethnique

Les écarts sont tout aussi marqués selon l’origine ethnique. Pas moins de 39% des Américains blancs interrogés pensent que Trump restera un président «médiocre», tandis que 21% le voient comme «exceptionnel». Parmi les personnes noires, près de la moitié le qualifient de «médiocre» et 8% d’«exceptionnel». Chez les Hispaniques, 38% le considèrent comme «mauvais» et 16% comme «exceptionnel».

Une cote de popularité en baisse

Cette perception négative s’inscrit dans une tendance durable. Depuis septembre, les enquêtes montrent qu’une majorité d’Américains désapprouvent la manière dont Trump dirige le gouvernement. Un sondage récent de l’Associated Press et du NORC Center for Public Affairs Research indique que seuls 33% approuvent sa gestion, soit dix points de moins qu’en mars.

L’érosion touche aussi son propre camp: 68% des électeurs républicains approuvent aujourd’hui sa gestion du gouvernement fédéral, contre 81% au printemps. A mesure que s’effrite son image auprès de l’opinion, une question demeure: Donald Trump pourra-t-il inverser cette tendance ou restera-t-il dans l’histoire comme le président «médiocre»?