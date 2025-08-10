DE
Six mois de prison encourus
522 partisans de Palestine Action ont été arrêtés à Londres samedi

La police de Londres a arrêté 522 partisans de Palestine Action samedi, lors d’une manifestation dans la capitale. La plupart ont été interpellés pour avoir affiché un soutien à cette organisation interdite, notamment avec des pancartes.
Le nombre de personnes arrêtées est l'un des plus élevés jamais enregistrés dans la capitale britannique.
La police de Londres a annoncé avoir arrêté 522 partisans de l'organisation interdite Palestine Action lors de la manifestation de soutien au groupe samedi dans la capitale britannique, dans un nouveau bilan publié dimanche. 

«La grande majorité des arrestations ont eu lieu pour avoir affiché un objet en soutien à une organisation proscrite en violation de l'article 13 de la loi antiterroriste de 2000», écrit-elle dans un communiqué. Il s'agit majoritairement de participants qui portaient des pancartes. Ce chiffre est l'un des plus élevés jamais enregistrés lors d'une manifestation dans la capitale britannique.

Les personnes arrêtées encourent six mois de prison

Samedi, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans le centre de Londres, non loin du Parlement, en soutien à l'organisation. A l'appel du groupe Defend Our Juries, les manifestants ont brandi la pancarte interdite «Je m'oppose au génocide, je soutiens Palestine Action». Un total de 521 personnes ont été arrêtées sur place. Une autre arrestation a été faite dans une manifestation de soutien à Gaza qui s'est déroulée le même jour dans un autre endroit de la capitale.

En outre, la police indique avoir procédé à dix arrestations supplémentaires pour des agressions contre des policiers ou pour obstruction. Elle précise que l'âge moyen des personnes arrêtées est de 54 ans et qu'il y avait autant de femmes que d'hommes. «Au cours des prochains jours et semaines, les agents du Commandement antiterroriste de la police métropolitaine travailleront à constituer les dossiers nécessaires pour engager des poursuites contre les personnes arrêtées», précise le communiqué. Elles encourent jusqu'à six mois de prison.

Organisation jugée «terroriste»

Palestine Action a été ajoutée début juillet à la liste des organisations considérées comme «terroristes» au Royaume-Uni, après des actes de vandalisme perpétrés par ses militants, notamment sur une base de l'armée de l'air. Plus de 200 de ses partisans avaient déjà été interpellés avant la manifestation de samedi, selon Tim Crosland, un représentant de Defend Our Juries. Trois personnes ont été inculpées en vertu de la loi antiterroriste jeudi pour avoir exprimé leur soutien à Palestine Action.

