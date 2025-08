Des passagers juifs sur un vol Iberia de Buenos Aires à Madrid ont reçu des plateaux-repas casher marqués «Free Palestine». La compagnie a reconnu l'incident et lancé une enquête, promettant des mesures contre ce comportement jugé inacceptable.

Des passagers juifs sur un vol Iberia de Buenos Aires à Madrid ont reçu des plateaux-repas casher marqués «Free Palestine» Photo: Pius Koller

AFP Agence France-Presse

Des passagers juifs qui avaient commandé des menus casher sur un vol de la compagnie espagnole Iberia ont reçu des plateaux-repas portant une inscription «Free Palestine», a-t-on appris mardi auprès d'une association et de l'entreprise.

L'incident s'est produit sur le vol IB0102 parti de Buenos Aires lundi midi à destination de Madrid, a indiqué dans un communiqué la Délégation des Associations israélites argentines (DAIA), qui dénonce un «grave acte d'antisémitisme». Durant le vol, arrivé mardi matin dans la capitale espagnole, l'un des passagers a reçu un repas avec le message «Free Palestine» ajouté au stylo sur l'emballage, selon l'association, qui publie sur son site internet une photo du plateau.

«D'autres passagers juifs ont aussi reçu leurs plateaux avec les initiales FP», précise l'organisation, qui assure avoir «pris contact avec les responsables de la compagnie pour exiger des explications et des actions immédiates» face à cet «acte discriminatoire». Dans un communiqué, Iberia a reconnu l'incident et précisé qu'elle avait lancé «une enquête approfondie, tant en interne qu'avec les fournisseurs externes responsables du service de restauration, dans le but de clarifier les faits».

«Un comportement inacceptable»

«L'équipage d'Iberia a documenté les événements et s'est impliqué pour répondre aux préoccupations des passagers concernés. Le commandant est venu personnellement leur présenter des excuses au nom de la compagnie», explique le transporteur espagnol. «De tels comportements sont inacceptables et contraires aux valeurs de respect et d'inclusion qui constituent une part essentielle de l'identité» d'Iberia, ajoute la compagnie, qui promet de «prendre toutes les mesures nécessaires».

Il y a une dizaine de jours, un incident avait affecté des passagers juifs, de nationalité française, d'une autre compagnie aérienne espagnole: la low cost Vueling, propriété – comme Iberia – du groupe IAG, maison mère de British Airways. Le 23 juillet, une cinquantaine d'adolescents français de confession juive qui rentraient de vacances en Espagne avaient été débarqués, avec leurs moniteurs, quelques minutes avant le décollage à l'aéroport de Valence, sur la côté méditerranéenne.

La compagnie avait mis en avant «des raisons de sécurité», accusant les adolescents d'avoir eu un «comportement inadapté» à bord de l'appareil. Mais cette version avait été fermement démentie par l'association organisatrice de la colonie de vacances, qui avait annoncé une plainte pour «violence» et «discrimination sur le fondement de la religion».