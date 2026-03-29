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Une espèce menacée
Plus de 800 kilos d'écailles de pangolins saisis à Singapour

Les autorités de Singapour ont saisi 830 kilos d'écailles de pangolins asiatiques, cachées dans une cargaison maritime. Cette saisie record concernait une espèce protégée utilisée en médecine traditionnelle.
Publié: 10:04 heures
Le pangolin est l'une des espèces les plus menacées au monde.
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ATS Agence télégraphique suisse

Plus de 830 kilos d'écailles de pangolins asiatiques ont été saisis fin décembre à Singapour, cachés dans une cargaison à destination du Cambodge, ont indiqué samedi les autorités de la cité-Etat.

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Faussement déclarées comme des «peaux de poissons séchées», les écailles étaient cachées dans trente sacs saisis le 29 décembre 2025 dans un camion transportant du fret maritime, a détaillé dans un communiqué l'autorité des parcs nationaux, évoquant une saisie de ce type record pour Singapour.

Une espèce menacée

Elles ont été estimées comme provenant de plus de 2200 pangolins javanais, une espèce d'Asie du sud-est protégée. «D'après l'enquête préliminaire, le chargement était en transit à Singapour sur son trajet allant d'Indonésie au Cambodge», détaille le communiqué.

Dans certains pays asiatiques, comme la Chine ou le Vietnam, les écailles des pangolins, qui figurent parmi les espèces les plus menacées au monde, sont utilisées dans des remèdes de médecine traditionnelle.

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