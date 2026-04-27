Un Français de 18 ans est inculpé à Singapour pour avoir filmé un geste jugé perturbateur dans un distributeur de boissons. Il risque une peine de prison et une amende, une audience étant prévue pour la suite de la procédure.

Un Français risque la prison à Singapour pour avoir léché une paille

Un Français risque la prison à Singapour pour avoir léché une paille

AFP Agence France-Presse

Un Français âgé de 18 ans a été inculpé pour atteinte à l'ordre public à Singapour, où il risque la prison pour avoir léché une paille avant de la replacer dans un distributeur de boissons, selon des documents judiciaires publiés lundi.

Didier Gaspard Owen Maximilien s'est filmé le 12 mars dernier en train d'effectuer ce geste, puis a publié les images sur Instagram en sachant que cela «causerait ou risquerait de causer un désagrément au public», décrivent les documents.

Le jeune homme, qui dispose d'un visa étudiant à Singapour, encourt jusqu'à trois mois de prison et une amende pour atteinte à l'ordre public. Il est également poursuivi pour avoir causé un trouble, les autorités estimant qu'il était conscient que son acte pouvait engendrer «une perte ou des dégâts injustifiés» à iJooz, l'entreprise qui exploite le distributeur et qui a dû remplacer 500 pailles dans la machine concernée.

Ce chef d'accusation est passible de deux ans de prison et d'une amende. Une audience est prévue le 22 mai.

Selon le journal singapourien The Straits Times, la vidéo du jeune homme «est rapidement devenue virale, choquant et inquiétant les internautes».