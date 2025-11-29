Les Américains ont dépensé un record de 11,8 milliards de dollars en ligne pour le Black Friday, soit 9,1% de plus qu'en 2024. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour trouver les meilleures offres a marqué cette journée de promotions.

L'IA a plumé les Américains pour le Black Friday

AFP Agence France-Presse

Les consommateurs américains ont dépensé 11,8 milliards de dollars en ligne vendredi à l'occasion de la journée de promotions du «Black Friday», un nouveau record marqué par l'utilisation de l'intelligence artificielle pour trouver les meilleures offres, a annoncé samedi Adobe Analytics.

Ce montant total de ventes est supérieur de 9,1% à celui de la même journée en 2024. Les consommateurs se sont notamment rués, via écran interposé, sur les jouets, bijoux, appareils électroménagers, soins, vêtements et appareils électroniques. Signe de l'évolution des habitudes d'achat des américains, plus de la moitié a été réalisée cette année sur smartphone ou tablette,en hausse de 10,2% par rapport à l'année dernière.

«Les dépenses en ligne pour Thanksgiving et le Black Friday sont toutes deux au-delà des prévisions d'Adobe», a souligné Vivek Pandya, analyste pour Adobe Digital Insights, «du fait d'offres très compétitives dans de nombreuses catégories de produits, tels que l'électronique, l'habillement et les jouets».

Consommateurs guidés par l'IA

Une tendance qui devrait se poursuivre lundi, avec le «Cyber Monday, que nous attendons comme étant, une nouvelle fois, le plus important jour de l'année en matière d'achats», a ajouté Vivek Pandya, cité dans le communiqué. En moyenne les rabais vont de 20% à 30%, les produits électroniques étant ceux pour lesquels les réductions sont les plus importantes. Selon les données d'Adobe, les promotions ont incité les consommateurs à monter dans la gamme de produits plutôt que chercher la meilleure affaire au meilleur prix.

Comme l'année dernière, de plus en plus de consommateurs se sont laissés guider par l'intelligence artificielle (IA) pour naviguer entre les promotions. Le trafic vers les sites de vente au détail provenant de ces services «a augmenté de 805% par rapport à 2024», pointe Adobe. La journée du «Black Friday», organisée au lendemain du jeudi de Thanksgiving, marque l'ouverture des ventes des fêtes de fin d'année.

Les consommateurs devraient encore dépenser quelque 5,5 milliards de dollars en ligne samedi, et 5,9 milliards dimanche, les rabais restant élevés, souligne Adobe. La journée de lundi sera elle, celle du «Cyber Monday», qui «restera la plus grande journée d'achats de la saison et de l'année», avec des dépenses record attendues de 14,2 milliards de dollars, en hausse de 6,3% par rapport à l'année dernière, selon les prévisions d'Adobe.

Sur l'ensemble des 5 jours de la «Cyber Week», allant du jeudi de Thanksgiving au lundi du Cyber Monday, et incluant le vendredi du Black Friday, ce sont 43,7 milliards de dollars au total qui devraient être dépensés en ligne, en hausse de 6,3% par rapport à l'année dernière, et représentant 17,2% des ventes de l'ensemble de la période des fêtes, estime Adobe.



