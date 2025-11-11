L'acteur Gedeon Burkhard vit depuis quelques années une relation avec non pas une, mais deux femmes. Une telle relation polyamoureuse peut-elle fonctionner?

1/6 L'acteur Gedeon Burkhard vit une relation polyamoureuse avec deux femmes. Photo: imago/Future Image

Silja Anders

«Nous sommes très heureux dans notre relation», a récemment déclaré l'acteur Gedeon Burkhard, 56 ans, dans une interview accordée à RTL. Cette déclaration n'est pas inhabituelle en soi. Ce qui l’est davantage, c’est la nature même de cette relation: en effet, l’ancien héros de «Rex, chien flic» vit non pas avec une, mais avec deux femmes.

Gedeon Burkhard vit une relation dite polyamoureuse. Le concept: plusieurs personnes partagent une même relation – le tout sur un pied d'égalité, d'égal à égal, et en principe toujours avec les mêmes personnes.

Un homme, deux femmes, trois personnes heureuses

En 2023 déjà, l'acteur de «Rex, chien flic» parlait de sa situation inhabituelle et précisait dans les colonnes de «Bunte»: «C'est une vraie relation à trois, pas seulement sexuelle, mais une complicité équilibrée et profonde sous tous ses aspects.» Ses deux partenaires sont Ann-Britt Dittmar, 35 ans, et Sascha Veduta, 31 ans, toutes deux plus jeunes de plus de 20 ans que leur partenaire commun.

Au début, Gedeon Burkhard avait une relation ouverte avec Ann-Britt Dittmar. Puis, il est tombé amoureux de Sascha Veduta. Un sentiment qu'Ann-Britt Dittmar partageait. Pour tous les trois, il était clair dès le début qu'ils se sentaient bien ensemble. Et Gedeon Burkhard ne pourrait pas être plus heureux. Dans le passé, il n'a pas toujours eu des relations ouvertes, et encore moins de relations polyamoureuses. Cependant, la situation actuelle semble convenir parfaitement à ce Munichois d'origine.

Même sa mère vit sous le même toit

La situation est encore plus atypique: s’il partage sa vie amoureuse avec deux femmes, il vit en réalité avec trois. La troisième colocataire n'est autre que... sa mère, Elisabeth von Molo. Pour que celle-ci, veuve, ne se sente pas trop seule, il lui a tout simplement aménagé une chambre chez lui, bien qu'au début, cette dernière ne croyait pas beaucoup au polyamour de son fils. «Ma mère n’a pas toujours été fan de mes compagnes, raconte-t-il. Mais qu’elle tombe raide dingue des deux jeunes femmes, ça, on ne l’aurait jamais cru!»

Après être sorti d'une relation de sept ans, Gedeon Burkhard a sombré dans une dépression il y a quelques années. «J'avais la quarantaine et cela m'a fait plonger. Je me suis demandé: 'Est-ce qu'une femme voudra un jour de moi à nouveau?'», a-t-il confié à «Bunte». Il n'aurait probablement pas osé rêver, à ce moment-là, qu'il trouverait même deux femmes qui l'aimeraient. «C'est un pur coup de chance», dit-il en parlant de sa relation à trois.