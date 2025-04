Tout le monde n'est pas fait pour ce type de relation, avertit la spécialiste. Photo: Shutterstock

Jana Giger

Nombreuses sont les personnes qui essaient aujourd'hui de nouvelles façons de concevoir le couple et l'amour. Une étude de 2023 publiée par Sotomo montre que 18% des Suisses peuvent s'imaginer vivre une relation polyamoureuse.

Le polyamour signifie qu'une personne est en couple avec plusieurs personnes à la fois. Mais quelles sont les qualités requises pour que ce modèle de relation fonctionne? Salomé Roesch, conseillère conjugale et médiatrice dans le canton de Zurich, répond aux cinq questions centrales autour de cette pratique.

1 Dans quelle mesure le polyamour est-il réaliste en tant que modèle de relation?

Notre société offre aujourd’hui davantage de liberté pour concevoir les relations de manière individuelle. D’après mon expérience, le polyamour ne représente pas un modèle de vie réaliste pour beaucoup, car il implique des exigences trop élevées.

« Le polyamour, c’est bien plus que d’aimer plusieurs personnes en même temps Salomé Roesch, conseillère conjugale »

Souvent, les couples se montrent curieux, mais dès qu’ils commencent à s’intéresser sérieusement au polyamour, ils réalisent qu’ils ne pourraient pas en assumer toutes les conséquences

2 Quelles sont les qualités requises dans une relation polyamoureuse?

Le polyamour, c’est bien plus que d’aimer plusieurs personnes en même temps. Cette forme de relation demande une grande capacité d’introspection, de maturité émotionnelle, d’ouverture et de communication. La confiance et la possibilité de s'engager sont également essentiels.

Il faut aussi se confronter à des questions concrètes: «Comment cela peut-il fonctionner au quotidien, avec le travail, des enfants, la famille et les amis? Qui sera mon contact en cas d’urgence? Comment organise-t-on les anniversaires?»

3 Quand le désir de polyamour devient-il problématique?

Utiliser le polyamour comme un simple prétexte pour quitter une relation monogame afin de vivre d'autres aventures par ennui ou pour compenser une période creuse dans son couple.

Je déconseille par ailleurs fortement d’accepter le polyamour uniquement par peur de perdre son partenaire. L’essentiel, c’est que les deux s’engagent clairement et puissent dire: Nous sommes prêts, nous voulons tenter cette expérience ensemble.

4 Le polyamour est-il adapté pour tout le monde?

Les personnes ayant un style d’attachement vulnérable, souvent lié à une enfance marquée par l’absence de figures de référence fiables auront probablement plus de difficulté à gérer les défis du polyamour. A l’inverse, les personnes ayant un attachement sécurisant ont généralement davantage confiance dans leurs relations. Elles parviennent mieux à gérer les fluctuations émotionnelles.

5 Que peuvent apprendre les couples monogames des personnes polyamoureuses?

J'ai remarqué que les couples polyamoureux sont souvent plus soudés que les couples monogames, car ils s'interrogent plus intensément sur eux-mêmes et sur le bien-être de leur relation. Ils parlent régulièrement de leurs limites, de leurs émotions et de leurs attentes.

Dans les relations monogames, en revanche, il arrive trop souvent que des choses ne soient pas dites, parfois durant longtemps. On pense déjà si bien connaître son ou sa partenaire qu'il n'est même plus nécessaire de parler de ses besoins ou de ses souhaits. La nouveauté manque, et avec elle, souvent, la curiosité de l'un pour l'autre.