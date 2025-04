Tinder et compagnie sont devenus vieux–jeu

1/4 Réel ou numérique ? Bien que de nombreux couples se rencontrent sur Internet, les événements pour célibataires en chair et en os connaissent un essor croissant. Photo: Shutterstock

Natascha Ruggli

Il y a cinq ans, la crise du Coronavirus venait bouleverser nos habitudes de rencontre. Se retrouver pour un café? Aller au cinéma? Aller manger un morceau? Interdit, tout le monde était cloitré chez soi, seul avec son téléphone portable. Conséquence: les applications de rencontre ont vu leur nombre d'utilisateurs exploser.

Mais cette période dorée semble désormais révolue. A qui la faute? En a-ton simplement marre de ces apps ou sommes–nous plus généralement lassés de faire des rencontres?

S'éloigner des applications de rencontre

Pour Sandy Kaufmann, coach de vie spécialisée en amour, la pandémie a effectivement entraîné une sorte de lassitude à long terme. En fait, une utilisation excessive des applications comme Tinder peut déclencher ce qu'on appelle un burnout lié aux rencontres (dating burn-out, en anglais). Selon l'experte, il faut toutefois distinguer ce phénomène de l'épuisement relationnel en général.

L'épuisement relationnel se caractérisera par «une fatigue constante et un manque d'énergie pour entretenir des relations professionnelles et personnelles», écrit Sandy Kaufmann dans son ouvrage «S'ouvrir à l'amour: Et si la solution se trouvait du côté du nerf vague?». En revanche, dans le cas du dating burn-out, «on se sent de plus en plus accro à l'application, et en même temps on voit notre dialogue intérieur devenir de plus en plus négatif, ce qui entraîne une baisse d'estime de soi».

«S'éloigner des applications de rencontre un petit moment vous permettra de savoir si vous êtes simplement lassés de faire des rencontres amoureuses» ou si le problème est plus profond, poursuit l'experte. Dans tous les cas, lorsque l'on ressent un tel malêtre, il est important de «prendre soin de sa santé mentale» avant de se risquer à de nouvelles relations.

Le progrès technique et les rencontres

Aujourd'hui, même si de nombreux célibataires en ont marre des applications de rencontre, ils ne sont pas autant lassés qu'ils ne l'étaient au sortir de la pandémie. C'est du moins ce que laisse penser le boom des nouveaux sites tels que Noii ou encore 6 Minutes, qui organisent des vraies rencontres, notamment sous forme de soirées célibataires.

En fait, l'équilibre entre la vie réelle et numérique semble s'améliorer avec le temps. Le «love-express» organisé par Noii en est l'exemple parfait: 280 célibataires se sont alors retrouvés dans un train afin de faire connaissance.

Fait marquant: la génération Z, qui a accompagné l'émergence des premières app de rencontres, semble tout particulièrement s'en détourner. Ainsi, selon le «New York Times», 61% des utilisateurs d'applications de rencontre aux Etats-Unis font partie de la génération des «millenials», contre seulement 26% pour la génération Z.

Nos relations deviennent plus sérieuses

Sandy Kaufmann estime toutefois que les app de rencontres disposent encore d'un fort potentiel, car elles continuent d'offrir une véritable chance de rencontrer un partenaire durable. A condition d'avoir la bonne approche, précise l'experte. En Suisse, 26,9% des relations initiées il y a moins de 5 ans ont pris forme grâce à Internet en 2024, selon une statistique de l'Office fédéral de la statistique.

Les enquêtes menées par les app de rencontres elles-mêmes laissent également transparaitre des évolutions. Ainsi, selon un sondage réalisé par l'application Bumble, 75% des personnes interrogées en 2025 recherchent un partenariat stable. Un chiffre impressionnant alors que ces plateformes sont réputées pour voir pulluler les aventures d'un soir.