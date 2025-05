«Nous allons voir si Poutine se moque de nous ou non»

Des drones russes responsables de crimes contre l'humanité

Les attaques russes par drones dans la région de Kherson depuis juillet dernier équivalent à plusieurs crimes contre l'humanité, selon la Commission d'enquête internationale sur l'Ukraine. Elle estime que Moscou n'a pas cherché à éviter des meurtres de civils.

Dans un rapport publié mercredi, les trois enquêteurs indépendants, qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU, dénoncent des attaques «répandues, systématiques et menées dans le cadre d'une politique d'Etat». Près de 150 civils ont été tués et des centaines blessés dans la ville de Kherson et dans 16 autres sites de la région, selon des sources officielles.

Les victimes, surtout des hommes, ont été ciblées alors qu'elles sortaient pour des activités normales. Les opérateurs de drones ont vu par vidéo que ces personnes étaient des civils, selon la Commission. Des centaines de ces fichiers ont même été relayés sur les réseaux sociaux. Des ambulances ont été également été ciblées par ces drones, affirment encore les trois enquêteurs. Moscou a souhaité les empêcher de secourir les victimes.

Source: AFP