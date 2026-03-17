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Aucun blessé pour l'heure
Cuba secoué par deux tremblements de terre

Un séisme de magnitude 5,8 a frappé au large du sud-est de Cuba, mardi à l’aube, selon l’USGS. Une seconde secousse de 4,7 a suivi peu après. Aucun dégât ni blessé n’est signalé pour l’instant.
Publié: il y a 18 minutes
Un séisme de magnitude 5,8 a été enregistré au large de Cuba.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 5,8 s'est produit mardi au large de la côte sud-est de Cuba, a annoncé l'institut géologique américain USGS, référence mondiale en matière de sismologie.

La secousse a eu lieu à 04H28 GMT à 49 km au sud-sud-ouest de la ville de Maisi dans la province de Guantanamo (est de l'île) à une profondeur de 11,6 km, a précisé l'USGS.

Un autre séisme d'une magnitude de 4,7 a été enregistré à 05H44 GMT à 60 km au sud-sud-ouest de Maisi, a indiqué l'USGS. Le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM) a confirmé le séisme. Aucune victime ni aucun dégât n'ont été signalés à ce stade.


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