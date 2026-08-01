Un séisme de magnitude 4,7 a frappé vendredi soir la région de Naples, causant 26 blessés et l'évacuation de 300 personnes. L'épicentre se situait dans les Champs Phlégréens, zone sismique active à l'ouest de la ville.

AFP Agence France-Presse

Le séisme de magnitude 4,7 qui a secoué vendredi soir la région de Naples, dans le sud de l'Italie, a fait 26 blessés, dont cinq ont été hospitalisés, et causé des dégâts matériels. Environ 300 personnes ont été évacuées, selon le dernier bilan des autorités italiennes.

L'épicentre du tremblement de terre, qui s'est produit à 19h46 à une profondeur de trois kilomètres, se situe dans la région des Champs Phlégréens, entre les communes de Pozzuoli (Pouzzoles) et Quarto, à l'ouest de Naples, a annoncé l'Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV) d'Italie.

«La secousse de magnitude 4,7 enregistrée (vendredi) constitue le séisme de plus forte magnitude survenu aux Champs Phlégréens au cours des quarante dernières années», a souligné dans un communiqué Lorenzo Benedetto, le président de l'Ordre des géologues de Campanie. Elle a été suivie pendant la nuit de dizaines d'autres de moindre intensité, dont la plus importante, de magnitude 3,1, s'est produite à 05h47. Et l'événement est toujours en cours, a prévenu le ministre italien de la Protection civile Nello Musumeci, invitant à la plus grande prudence.

Bâtiments inhabitables

«Le nombre des blessés a été révisé à 26. L'événement sismique, en plus de l'effondrement de certains bâtiments inoccupés, a causé des dégâts au bâti et, pour l'instant, environ 300 personnes ont dû quitter leur logement», a écrit la Protection civile italienne sur X à la mi-journée.

Selon Nello Musumeci sur X, «huit bâtiments et cinq commerces ont été déclarés inhabitables». Parmi les blessés - dont la majorité (21) a été secourue dans la commune de Pozzuoli, les autres l'ayant été à Giugliano -, cinq ont été hospitalisés pour des fractures et des traumatismes, a précisé à l'AFP un porte-parole de la Protection civile.

Nouvelles secousses possibles

Le préfet de Naples, Michele di Bari, a expliqué que toutes les personnes évacuées résidaient à Pozzuoli, la localité la plus touchée, dans des propos rapportés par l'agence de presse Ansa. Ce chiffre doit toutefois «être considéré comme très provisoire, car, à mesure que les pompiers (...) poursuivent leurs vérifications, déjà entamées dans la nuit, (il) peut aussi bien augmenter que diminuer», a ajouté le préfet, cité par l'Ansa.

Il a en outre assuré que les familles évacuées, dont beaucoup ont été accueillies dans des centres à Naples et à Pozzuoli, pourraient «bénéficier d'une aide pour se loger par leurs propres moyens ou d'un hébergement alternatif à l'hôtel», selon cette même agence. Le ministre Musumeci a invité sur X à la plus grande prudence car, d'après les volcanologues, «la série de secousses sismiques (...) est toujours en cours» et «de nouveaux événements d'une magnitude supérieure à 3 pourraient donc se produire».

Les dégâts matériels les plus importants à Pozzuoli ont été causés par l'effondrement d'un pan de mur d'un petit immeuble, a écrit l'Ansa. De grosses roches se sont détachées du bâtiment et sont tombées sur plusieurs voitures garées en dessous, les enveloppant dans un nuage de poussière blanche.

Trafic maritime dévié

La capitainerie a en outre «interdit l'accès au port et le trafic maritime a été dévié vers Naples», a précisé le ministre de la Protection civile. Les zones du domaine maritime situées au pied des falaises effondrées, ainsi que les plans d'eau du littoral situés entre Portici, à l'est de Naples, et Bagnoli, à l'ouest, sont également interdits d'accès, a-t-il déclaré.

La circulation ferroviaire, un temps perturbée, «a repris normalement, à l'exception de la ligne Cumana sur le tronçon Bagnoli-Torregaveta» qui «pourrait être rétablie demain dans la matinée», a encore dit le ministre, précisant que les services d'alimentation en électricité avaient quant à eux remis en fonctionnement.