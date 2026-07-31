Un séisme de magnitude 4,7 secoue le sud de l'Italie

Un séisme de magnitude 4,7 a frappé vendredi à 19h46 près de Naples, dans la région volcanique des champs Phlégréens. Aucun blessé n’a été signalé, mais des dégâts mineurs ont été rapportés.

Un séisme sème la panique près de Naples et fait 21 blessés

Un séisme sème la panique près de Naples et fait 21 blessés

AFP Agence France-Presse

Le séisme de magnitude 4,7 qui a secoué vendredi soir la région de Naples, dans le sud de l'Italie, a fait 21 blessés, dont deux blessés graves, et causé des dégâts matériels, selon les autorités italiennes. L'épicentre du séisme, qui s'est produit vendredi à 19h46 à une profondeur de trois kilomètres, se situait dans la région des Champs Phlégréens, entre les communes de Pozzuoli et Quarto, à l'ouest de Naples, selon l'Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV) d'Italie.

Il a été suivi toute la nuit de dizaines de secousses de moindre intensité, dont la plus importante, de magnitude 3,1, s'est produite à 5h47. La région, qui abrite le plus grand cratère volcanique d'Europe, subit une activité sismique régulière. Dans son dernier bilan samedi, la Protection civile italienne fait état de 21 blessés, «dont deux en code rouge», signifiant qu'ils ont besoin d'un accès prioritaire aux urgences.

Plusieurs bâtiments effondrés

Le séisme a en outre occasionné des dégâts matériels, notamment «l'effondrement de quelques bâtiments inoccupés», a indiqué sur Facebook le ministre italien pour la Protection civile Nello Musumeci. A Pozzuoli, localité la plus touchée, le quai du môle a été fermé par la capitainerie, a précisé le ministre.

Les dégâts les plus importants dans la commune ont été causés par l'effondrement d'un pan de mur d'un petit immeuble, rapporte l'agence de presse Ansa. De grosses roches se sont détachées du bâtiment et sont tombées sur plusieurs voitures stationnées en dessous, les enveloppant dans un nuage de poussière blanche.