DE
FR

Une grave pénurie d'eau
En pleine sécheresse, la Grèce déclare l'état d'urgence hydrique

La Grèce déclare l'état d'urgence hydrique pour la région d'Athènes et deux îles de la mer Egée. Cette mesure vise à accélérer les travaux d'infrastructure face à la menace croissante de pénurie d'eau, exacerbée par une sécheresse persistante.
Publié: il y a 32 minutes
Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis à Athènes, le vendredi 28 novembre 2025.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Grèce a placé la région d'Athènes et deux îles de la mer Egée en état d'urgence hydrique, afin d'accélérer les travaux d'infrastructure et de répondre à une menace croissante de pénurie d'eau exacerbée par une sécheresse chronique.

A lire aussi
Incendies en Grèce: état d’urgence déclaré, aide européenne déployée
Les îles sont en flammes
Incendies en Grèce: état d’urgence déclaré, aide européenne déployée
Menacée par la pénurie d'eau, la Grèce débloque 2,5 milliards
Un plan sur 10 ans
Menacée par la pénurie d'eau, la Grèce débloque 2,5 milliards

Le ministère de l'Environnement a annoncé tard vendredi cette mesure qui concerne, outre le Grand Athènes, les îles de Patmos et de Leros, dans le Dodécanèse (sud-est). Cette décision «accorde la priorité à la mise en oeuvre de projets d'infrastructure critiques», a déclaré une source du ministère à l'agence d'Etat. Aucune restriction sur la consommation n'a été annoncée pour le moment.

Selon la compagnie d'approvisionnement en eau et d'assainissement d'Athènes (EYDAP), les précipitations annuelles en Grèce ont diminué d'environ 25%, l'évaporation a augmenté de 15% et la consommation a augmenté d'environ 6% depuis 2022.

Une sécheresse persistante

Le ministre de l'Environnement et de l'Energie, Stavros Papastavrou, a déclaré vendredi à Skai TV que les réserves en eau du Grand Athènes s'élevaient à environ 400 millions de mètres cubes, avec une consommation annuelle d'environ 250 millions de mètres cubes. «Il n'est plus possible de reporter les décisions difficiles», a déclaré le ministre. «Dans les zones où la consommation d'eau augmente considérablement en raison du tourisme, une plus grande attention et une meilleure planification sont nécessaires pour éviter des situations en été qui ne peuvent être gérées», a-t-il ajouté.

Selon des sources du ministère, la Grèce traverse une période de sécheresse persistante uniquement comparable à la crise de 1988 à 1994. Le gouvernement avait déjà annoncé le mois dernier des plans d'investissement de 2,5 milliards d'euros dans des projets d'infrastructure hydraulique au cours de la prochaine décennie.

Le plan comprend le détournement de deux affluents du fleuve Achéloos dans l'ouest de la Grèce, en plus de projets de forage et de dessalement. Le projet de 500 millions d'euros pour les affluents de l'Achéloos doit être achevé d'ici 2029. Plus de 150 projets d'une valeur de plus de 320 millions d'euros sont actuellement en cours dans plus de 40 îles, selon le ministère de l'Environnement.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus