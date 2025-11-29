La Grèce déclare l'état d'urgence hydrique pour la région d'Athènes et deux îles de la mer Egée. Cette mesure vise à accélérer les travaux d'infrastructure face à la menace croissante de pénurie d'eau, exacerbée par une sécheresse persistante.

Le ministère de l'Environnement a annoncé tard vendredi cette mesure qui concerne, outre le Grand Athènes, les îles de Patmos et de Leros, dans le Dodécanèse (sud-est). Cette décision «accorde la priorité à la mise en oeuvre de projets d'infrastructure critiques», a déclaré une source du ministère à l'agence d'Etat. Aucune restriction sur la consommation n'a été annoncée pour le moment.

Selon la compagnie d'approvisionnement en eau et d'assainissement d'Athènes (EYDAP), les précipitations annuelles en Grèce ont diminué d'environ 25%, l'évaporation a augmenté de 15% et la consommation a augmenté d'environ 6% depuis 2022.

Une sécheresse persistante

Le ministre de l'Environnement et de l'Energie, Stavros Papastavrou, a déclaré vendredi à Skai TV que les réserves en eau du Grand Athènes s'élevaient à environ 400 millions de mètres cubes, avec une consommation annuelle d'environ 250 millions de mètres cubes. «Il n'est plus possible de reporter les décisions difficiles», a déclaré le ministre. «Dans les zones où la consommation d'eau augmente considérablement en raison du tourisme, une plus grande attention et une meilleure planification sont nécessaires pour éviter des situations en été qui ne peuvent être gérées», a-t-il ajouté.

Selon des sources du ministère, la Grèce traverse une période de sécheresse persistante uniquement comparable à la crise de 1988 à 1994. Le gouvernement avait déjà annoncé le mois dernier des plans d'investissement de 2,5 milliards d'euros dans des projets d'infrastructure hydraulique au cours de la prochaine décennie.

Le plan comprend le détournement de deux affluents du fleuve Achéloos dans l'ouest de la Grèce, en plus de projets de forage et de dessalement. Le projet de 500 millions d'euros pour les affluents de l'Achéloos doit être achevé d'ici 2029. Plus de 150 projets d'une valeur de plus de 320 millions d'euros sont actuellement en cours dans plus de 40 îles, selon le ministère de l'Environnement.