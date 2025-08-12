La Grèce, frappée par la sécheresse et de forts vents, fait face à plus d’une centaine d’incendies, dont plusieurs foyers actifs à l’ouest et sur les îles de Zante et Chios. Pour renforcer ses moyens, elle a activé le mécanisme européen et demandé des bombardiers d’eau.

Une maison en feu lors d'un incendie de forêt qui s'est déclaré près du village d'Agalas, sur l'île de Zakynthos, en mer Ionienne. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La Grèce a fait appel au mécanisme européen de lutte contre les feux de forêt pour parer aux nouveaux foyers déclarés mardi à travers le pays frappé par la sécheresse et les forts vents, selon les pompiers. Les nouveaux fronts de feu les plus dangereux se situent sur l'île de Zante en mer Ionienne (ouest), à Vonitsa et Preveza, villes dans l'ouest de la Grèce continentale ainsi que dans le département d'Achaïa dans le nord-ouest du Péloponnèse où une vingtaine d'évacuations préventives de villages ont été effectuées, selon la même source.

Dans une zone industrielle d'Achaïa, près du port Patras, troisième ville grecque, «une usine est en flammes», a indiqué à l'AFP un responsable du bureau de presse des pompiers sans donner plus de précisions sur celle-ci. La télévision publique Ert diffuse des images de cette usine embrasée tandis qu'une fumée noire couvre la région.

Au total plus d'une centaine de foyers se sont déclarés à travers le pays ces deux derniers jours dont plus de la moitié mardi. Pour y faire face «la Grèce a fait appel au mécanisme européen pour obtenir quatre bombardiers d'eau» supplémentaires, a déclaré mardi à la presse Vassilis Vathrakoyannis, porte-parole des pompiers grecs. En raison de ces nombreux incendies, une enquête a été ouverte par la police, a-t-il ajouté.

Plus de 20'000 hectares ravagés

Mardi après-midi, un nouvel incendie s'est déclaré sur l'île de Chios en mer Egée et des villages ont été évacués par précaution. Plus de 4000 hectares avaient été ravagés sur cette île fin juin à la suite d'un feu violent. L'Observatoire d'Athènes a prévenu que «les conditions de sécheresse atmosphérique intense (...) créent un environnement très favorable aux incendies» alors que la température dépasse les 37°C dans certaines régions de Grèce occidentale.

La vigilance incendie du Péloponnèse (sud), de l'Attique (département d'Athènes) et de la Grèce occidentale a été relevée de rouge (très haut risque d'incendie) à «risque extrême», précise ce site. Le reste des régions du pays sont placées en vigilance rouge et orange.

Selon les prévisions du service météorologique national EMY, les vents forts se poursuivront mercredi et jeudi. Depuis la semaine dernière, la Grèce est en proie aux vents de plus de 80km/h et aux incendies qui ont fait trois morts vendredi dont deux touristes vietnamiens. Au pic de la saison estivale, de nombreux ferries en mer Egée (est) ont été annulés vendredi. Plus de 20'000 hectares ont été détruits par les flammes depuis juin en Grèce.