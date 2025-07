Record absolu de chaleur mesuré en Turquie

AFP Agence France-Presse

Une température de 50,5°C a été mesurée vendredi dans le sud-est de la Turquie, un record absolu à l'échelle du pays, ont annoncé samedi les autorités. «Selon les données de notre Direction générale de la météorologie, un record de température a été battu, avec 50,5°C à Silopi (...) le 25 juillet», a écrit sur X le ministère turc de l'Environnement.

Selon les autorités, qui n'ont pas précisé à quand remontaient les relevés météorologiques du pays, 132 stations météo du pays ont enregistré vendredi des températures record pour un mois de juillet. La localité de Silopi est située dans la province de Sirnak, à moins de 10 km des frontières irakienne et syrienne. Le précédent record national, 49,5°C, avait été mesuré en août 2023 dans la province d'Eskisehir (ouest).

Canicule et incendies

La Turquie, en proie à une canicule, est confrontée à des incendies dans plusieurs régions. L'un d'eux, dans la province de Karabük (nord), échappe depuis quatre jours aux efforts des pompiers et a contraint les habitants de plusieurs villages à fuir. Mercredi, dix ouvriers forestiers et secouristes bénévoles avaient trouvé la mort en combattant un violent feu de forêt dans la province d'Eskisehir.

La vague de chaleur, qui touche une large partie du pays et doit se poursuivre ces prochains jours, fait craindre par endroits des pénuries d'eau: la station balnéaire de Cesme, située près d'Izmir (ouest), a ainsi annoncé qu'elle priverait habitants et touristes d'eau au robinet de 23H00 à 06H00 à partir de samedi soir. Selon une étude citée dans un rapport de l'ONU publié début juillet, 88% du territoire turc est exposé à un risque élevé de désertification. La Grèce voisine est soumise à la même vague de chaleur et également victime de nombreux incendies.