DE
FR

Retiré puis remis en vente
Un ours en peluche demande aux enfants leurs préférences sexuelles

L'ours en peluche Kumma, doté d'IA et retiré pour des propos sexuels explicites, est de nouveau en vente à Singapour. Le fabricant FoloToy a effectué un audit de sécurité et changé le chatbot, passant de GPT-4o à Coze de ByteDance.
Publié: il y a 24 minutes
L'ours en peluche Kumma, doté d'IA et retiré pour des propos sexuels explicites, est de nouveau en vente à Singapour.
Photo: Capture d'écran / X
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un ours en peluche doté d'une intelligence artificielle, rappelé par son fabricant singapourien car son chatbot tenait des conversations à caractère sexuel explicite, est de nouveau en vente, a constaté l'AFP.

A lire aussi
Les ados et les jeunes adultes dopent le marché du jouet
Peluches régressives
Les ados et les jeunes adultes dopent le marché du jouet
«La violence se cache dans les chambres des enfants»
Une peluche pour aider
«La violence se cache dans les chambres des enfants»

Le groupe FoloToy, basé à Singapour, avait suspendu la vente de son ours Kumma au lendemain de la publication il y a deux semaines par l'organisation américaine PIRG Education Fund d'un rapport sur les dangers de ce jouet.

L'ours Kumma qui semble «gentil et innocent» est «particulièrement explicite sur le plan sexuel», avaient mis en garde les chercheurs de l'organisation américaine dans l'édition 2025 de leur rapport. Kumma, équipé d'un chatbot, est «entré dans les détails concernant» le sujet sexuel et «a même posé une question complémentaire sur les préférences sexuelles de l'utilisateur», ont encore relevé les chercheurs.

Couteaux, pilules et allumettes

L'ours en peluche a également donné des conseils inadéquats vis à vis d'enfants, indiquant aux chercheurs «où trouver divers objets potentiellement dangereux comme des couteaux, des pilules, des allumettes et des sacs en plastique», selon le rapport. Le groupe PIRG a été informé par le fabricant FoloFoy qu'il menait «un audit de sécurité», avant de remettre le jouet en vente.

Un journaliste de l'AFP a pu vérifier que l'ours en peluche était de nouveau en vente en ligne jeudi sur le site du fabricant pour 99 dollars américains (85 euros). Selon le site du fabricant, le jouet qui était doté du GPT-4o développé par OpenAI GPT-4o utilise désormais le chatbot Coze de la société chinoise ByteDance. Contacté par l'AFP, FoloFoy n'a pas répondu dans l'immédiat.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Articles les plus lus
    Articles les plus lus