L'ours en peluche Kumma, doté d'IA et retiré pour des propos sexuels explicites, est de nouveau en vente à Singapour. Le fabricant FoloToy a effectué un audit de sécurité et changé le chatbot, passant de GPT-4o à Coze de ByteDance.

Un ours en peluche demande aux enfants leurs préférences sexuelles

Un ours en peluche doté d'une intelligence artificielle, rappelé par son fabricant singapourien car son chatbot tenait des conversations à caractère sexuel explicite, est de nouveau en vente, a constaté l'AFP.

Le groupe FoloToy, basé à Singapour, avait suspendu la vente de son ours Kumma au lendemain de la publication il y a deux semaines par l'organisation américaine PIRG Education Fund d'un rapport sur les dangers de ce jouet.

L'ours Kumma qui semble «gentil et innocent» est «particulièrement explicite sur le plan sexuel», avaient mis en garde les chercheurs de l'organisation américaine dans l'édition 2025 de leur rapport. Kumma, équipé d'un chatbot, est «entré dans les détails concernant» le sujet sexuel et «a même posé une question complémentaire sur les préférences sexuelles de l'utilisateur», ont encore relevé les chercheurs.

Couteaux, pilules et allumettes

L'ours en peluche a également donné des conseils inadéquats vis à vis d'enfants, indiquant aux chercheurs «où trouver divers objets potentiellement dangereux comme des couteaux, des pilules, des allumettes et des sacs en plastique», selon le rapport. Le groupe PIRG a été informé par le fabricant FoloFoy qu'il menait «un audit de sécurité», avant de remettre le jouet en vente.

Un journaliste de l'AFP a pu vérifier que l'ours en peluche était de nouveau en vente en ligne jeudi sur le site du fabricant pour 99 dollars américains (85 euros). Selon le site du fabricant, le jouet qui était doté du GPT-4o développé par OpenAI GPT-4o utilise désormais le chatbot Coze de la société chinoise ByteDance. Contacté par l'AFP, FoloFoy n'a pas répondu dans l'immédiat.



