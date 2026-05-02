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Après moult rebondissements
Timmy la baleine est enfin libérée et délivrée

Une baleine à bosse échouée depuis mars en Allemagne a été relâchée samedi en mer du Nord, au large du Danemark. Secourue grâce à des entrepreneurs privés, elle nage désormais librement en direction de l'Arctique.
Publié: il y a 9 minutes
Timmy à bord d’un cargo inondé près de la frontière danoise, mercredi matin.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Une baleine à bosse, remorquée par un navire depuis l'Allemagne, où elle restait échouée depuis plusieurs semaines, a été relâchée samedi matin en Mer du Nord au large du Danemark, a appris l'AFP auprès d'une organisation de sauvetage privée. La baleine à bosse a quitté la barge avec laquelle elle avait été remorquée depuis la baie de Wismar, sur la côte baltique, a confirmé Karin Walter-Mommert qui a participé aux opérations de sauvetage. L'animal nage désormais de manière autonome et libre.

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A sa sortie de la barge, la baleine a expulsé de l'air et nagé dans la «bonne direction» et «devrait ensuite longer la côte norvégienne en direction de l'Arctique», a expliqué Karin Walter-Mommert, une riche entrepreneuse qui a soutenu ces derniers jours une ultime manoeuvre de sauvetage, après plusieurs échecs. Le retour en mer de l'animal, surnommé «Timmy» ou «Hope», pourrait être le dernier épisode en date d'une saga qui tient l'Allemagne en haleine depuis fin mars, avec son lot de controverses.

Depuis son premier échouage fin mars sur un banc de sable de la côte allemande en mer Baltique, la baleine est devenue un phénomène national, les médias allemands se pressant sur la côte Baltique pour suivre les opérations. L'animal semblait affaibli et des experts estimaient qu'il était condamné, jugeant inutile de s'acharner sur son sauvetage après plusieurs tentatives infructueuses.

L'animal suivi par GPS

Les secouristes ont rapporté ces dernières semaines avoir reçu des menaces de mort et la police a dû maintenir à distance les curieux nuit et jour. Un dernier plan, consistant à transporter l'animal dans une barge vers les eaux plus profondes, présenté par deux riches entrepreneurs, dont Karin Walter-Mommert, qui a fait fortune dans les courses hippiques, a été toléré par les autorités locales.

Deux vétérinaires ayant examiné le mammifère d'une douzaine de mètres avaient estimé qu'il était «transportable d'un point de vue médical». Observée samedi matin au moment où elle a nagé librement, la baleine «présente de petites blessures, probablement dues au transport en mer agitée, mais seulement superficielles», selon Karin Walter-Mommert. La trajectoire de l'animal est désormais suivie grâce à un émetteur GPS.

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