La baleine Timmy, échouée depuis trois semaines dans une baie au large de l'Allemagne, est sur le point de gagner sa liberté. Mais il y a plusieurs défis

Juste avant de gagner la haute mer, Timmy la baleine est bloquée

Juste avant de gagner la haute mer, Timmy la baleine est bloquée

Marian Nadler

Timmy sera-t-elle enfin libre? Le niveau de l'eau est monté durant la nuit, aidant la baleine échouée sur les côtes allemandes depuis trois semaines. Comme le montre la vidéo, elle a pu nager librement à 7h15 du matin.

On la voit se déplacer dans la baie de l'île de Poel, au large de l'Allemagne. Le cétacé a toutefois commencé par nager en direction du port, au lieu de se diriger vers la mer, avant de corriger sa trajectoire. Des bateaux de la Société allemande de sauvetage (DLRG) et la police des eaux ont suivi l'animal pour le guider.

Timmy nage dans tous les sens

Mais peu avant 9h30, nouveau rebondissement: alors que Timmy avait presque réussi à sortir de la baie, elle est arrivée à côté du chenal, où elle semble désormais bloquée, rapporte le Norddeutsche Rundfunk.

Le problème, c’est que la sortie du lac Kirchsee est en partie très peu profonde, a expliqué un porte-parole du ministère de l'Environnement de Schwerin à la radio. Le chenal atteint par endroits trois mètres de profondeur, mais ailleurs, la baie ne dépasse pas 90 centimètres. En revanche, dans la baie de Wismar qui suit, le chenal est nettement plus profond. Timmy parviendra-t-elle à rejoindre la haute mer?

«Un méga-stress pour l'animal»

Entre-temps, l'ONG Greenpeace critique la surmédiatisation autour de la baleine. «C'est un méga-stress pour l'animal», déplore un porte-parole à la chaîne de télévision NDR. Après plusieurs années sans contact humain, Timmy est désormais exposée à des activités permanentes, comme le bruit des moteurs des bateaux.

Ces derniers jours, une initiative privée de sauvetage avait organisé le transfert de l’animal échoué au large des côtes du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, mais l’opération a été reportée à plusieurs reprises.

Un traceur GPS pour Timmy

Mais tout est fait pour que Timmy s'en aille. «Des bateaux de la DLRG surveillent la baleine afin de la guider. L'idée est de la diriger jusqu'à la mer du Nord, puis jusqu'à l'Atlantique», a déclaré à la presse l'avocate Constanze von der Meden.

Comme l'a déclaré la vétérinaire en chef Janine Bahr-van Gemmert à l'agence de presse allemande, Timmy devrait être équipée d'un traceur GPS. Sa position pourra ainsi être suivie en permanence.