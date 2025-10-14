DE
FR

L'OMS plaide pour des mesures
Plus de 40% de la population souffre de troubles neurologiques

L'OMS révèle que plus de 3 milliards de personnes souffrent de troubles neurologiques dans le monde. Malgré l'ampleur du problème, seul un tiers des pays ont mis en place des politiques nationales pour y faire face.
Publié: il y a 30 minutes
Partager
Écouter
Davantage d'investissements face aux troubles neurologiques sont demandés par l'OMS à Genève. (Archives)
Photo: MARTIAL TREZZINI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Plus de 40% de la population mondiale, soit plus de 3 milliards de personnes, souffrent de troubles neurologiques. Plus de 11 millions d'individus en décèdent chaque année, selon des chiffres dévoilés mardi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève.

Sujets santé
Les bactéries résistantes aux antibiotiques se multiplient dans le monde
L'OMS émet une alerte
Les bactéries résistantes aux antibiotiques se multiplient dans le monde
Genève part à l'assaut des virus hivernaux
Campagne de vaccination
Genève à l'assaut des virus hivernaux

Or, près d'un tiers des pays dans le monde entier seulement ont lancé des politiques nationales pour faire face à ces problèmes. Les AVC, les encéphalopathies des bébés, les migraines ou encore Alzheimer et autres démences figurent parmi les pathologies les plus fréquentes.

Un manque de politiques

L'OMS demande urgemment une initiative mondiale à laquelle devraient collaborer tous les Etats. Les médecins qui peuvent prendre en charge les patients manquent cruellement dans les pays pauvres. Et la plupart de ces Etats et des pays à revenus intermédiaires inférieurs n'ont pas établi de politiques.

«Beaucoup de ces conditions neurologiques peuvent être évitées ou soignées efficacement» avec des ressources adaptées, affirme un responsable de l'OMS. Il demande des investissements.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus