Une attaque de drones tue cinq personnes dans la région de Moscou
Une attaque de drones a tué cinq personnes dans la région de Moscou, a annoncé mardi matin son gouverneur Andreï Vorobyov.
«Ce matin, les forces de la défense aérienne ont repoussé une attaque de drones contre la région de Moscou», a écrit le responsable sur Telegram, précisant que plusieurs incendies avaient éclaté au niveau de la zone industrielle de Novoselki après une frappe, notamment dans un entrepôt. «Selon des informations préliminaires, cinq personnes ont été tuées et six autres blessées», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Un mort dans une frappe russe sur Soumy
Un bombardement russe sur la ville ukrainienne de Soumy, proche de la frontière dans l'Est, a fait un mort et plusieurs blessés, a annoncé mardi le gouverneur de la région. «Les Russes ont attaqué les infrastructures civiles de la ville avec des bombes aériennes guidées», a rapporté sur Telegram Oleg Grygorov.
«Malheureusement, des informations font état d'un mort à ce stade. Il y a aussi des blessés». Trois sites du quartier de Kovpakivsky ont été frappés, a-t-il précisé. Soumy se situe à quelques encablures de la Russie, face à la région de Koursk.
La Russie attaque l'Ukraine quasi quotidiennement depuis le début du conflit en février 2022. Les troupes de Moscou ont semblé perdre de l'élan en juillet, une analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) ayant montré une évolution marginale de la ligne de front en Ukraine en faveur de la Russie.
Source: AFP
Zelensky limoge l'ambassadrice ukrainienne aux Etats-Unis
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé lundi son ambassadrice aux Etats-Unis, Olga Stefanichyna, une décision attendue depuis le remaniement gouvernemental de juillet et qui intervient au moment où Kiev réclame à Washington de nouveaux missiles Patriot pour contrer les frappes russes.
«Révocation d'Olga Stefanichyna de ses fonctions d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de l'Ukraine aux Etats-Unis», peut-on lire sur un décret publié sur le site de la présidence ukrainienne. Dans un message sur Facebook, Olga Stefanichyna a de son côté évoqué une «décision personnelle, motivée par des circonstances personnelles».
Elle s'est félicité d'avoir «accru les livraisons d'armes américaines et maintenu ce soutien précisément au moment où le climat politique à Washington évoluait en défaveur» de l'Ukraine. La fonction d'ambassadeur aux Etats-Unis est cruciale pour l'Ukraine, qui dépend des livraisons d'armes et du partage de renseignement de la part des Etats-Unis.
Les relations entre Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump ont été tendues, parfois houleuses, mais le milliardaire républicain a récemment eu des mots d'encouragement envers le dirigeant ukrainien.
Volodymyr Zelensky s'était rendu la semaine dernière à Washington pour demander de nouveaux missiles antiaériens Patriot, alors que l'Ukraine fait face à une intensification des frappes russes. Selon des médias ukrainiens, Olga Stefanichyna fait l'objet d'une enquête de l'agence anticorruption ukrainienne pour des soupçons de malversations, bien qu'elle n'a pas encore été formellement inculpée.
Source: ATS
Des échanges de frappes entre l'Ukraine et la Russie font 13 morts
Des frappes ukrainiennes ont fait dix morts dans la péninsule de Crimée annexée par la Russie et dans la région russe méridionale de Krasnodar, deux zones touristiques, tandis qu'une attaque de Moscou dans le centre de l'Ukraine a tué trois personnes, ont indiqué lundi les autorités des deux pays.
Six personnes, dont trois enfants, ont été tuées et une quarantaine d'autres blessées par la chute d'un drone ukrainien à Arkhipo-Ossipovka, localité située sur la côte de la mer Noire, selon un nouveau bilan communiqué par le gouverneur régional de Krasnodar, Veniamine Kondratiev.
«Ce qui s'est passé aujourd'hui est une frappe délibérée du régime de Kiev contre la population civile, qui n'a aucun lien avec l'infrastructure militaire», a-t-il affirmé.
Source: AFP
La Russie dit avoir détruit 635 drones ukrainiens pendant la nuit
Le ministère de la Défense russe a annoncé avoir détruit 635 drones ukrainiens dans la nuit de samedi à dimanche au-dessus de plusieurs régions de son territoire et de la Crimée annexée.
Dans un communiqué publié sur la messagerie Max contrôlée par l'Etat russe, le ministère affirme qu'«au cours de la nuit dernière, les moyens de défense aérienne en service ont intercepté et détruit 635 véhicules aériens sans pilote à voilure fixe ukrainiens».
Source: AFP
Huit morts en Russie dans des frappes de drones ukrainiens
Huit personnes ont été tuées dimanche en Russie dans des frappes de drones ukrainiens dans la région de Saratov (sud-ouest) et en Oudmourtie (centre), ont annoncé les autorités locales. En Oudmourtie, «une voiture civile a été touchée dans le nord de la région», ont annoncé sur Telegram les autorités régionales, faisant état de trois morts et deux blessés, dont un enfant.
«Il s'agit d'un acte monstrueux par son absurdité : ces personnes ne constituaient certainement pas une cible militaire», ont-elles dénoncé. Le gouverneur de la région de Saratov, Roman Boussargine, avait auparavant annoncé le décès de deux personnes tuées par des drones ukrainiens sur ce territoire.
Source: AFP
Un navire de l'agence atomique russe Rosatom a été coulé par des drones ukrainiens en mer Noire
Un navire de l'agence atomique russe Rosatom transportant des «marchandises civiles» a été coulé par une attaque de drones ukrainiens en mer Noire sans faire de victimes, a annoncé la société samedi, alors que Kiev et Moscou multiplient leurs frappes sur des cargos.
«L'attaque de deux drones des forces armées ukrainiennes contre le navire Yanina s'est produite à 130 milles de Novorossiïsk (...) Il s'agissait d'un porte-conteneurs ordinaire, naviguant dans les eaux internationales et transportant des marchandises civiles», a indiqué dans un communiqué le directeur de Rosatom, Alexeï Likhatchev.
Source: AFP
La Russie a tiré un nombre record de missiles sur l'Ukraine en juillet
La Russie a tiré en juillet un nombre record de missiles sur l'Ukraine, d'après une analyse par l'AFP des rapports quotidiens de l'armée de l'air ukrainienne, alors que Kiev presse Donald Trump de lui fournir davantages de moyens pour y faire face.
L'armée russe a utilisé 376 missiles pour frapper l'Ukraine au cours du mois écoulé, soit plus du double du nombre de missiles utilisés par Moscou en juin.
Source: AFP
Une attaque de missiles russes fait 10 morts à Kiev
Une attaque russe de missiles balistiques sur Kiev pendant la nuit a fait dix morts, ont annoncé les secours ukrainiens tôt samedi, réévaluant à la hausse un précédent bilan de quatre morts.
«Dix personnes ont été tuées et 23 autres blessées à la suite d'une attaque russe de missiles balistiques», ont écrit les services de secours d'Ukraine sur Telegram.
Source: ATS
Trump dit vouloir faire «très attention» avant d'autoriser l'Ukraine à produire des missiles Patriot
Donald Trump a estimé que les Etats-Unis devaient faire «très attention» avant d'autoriser l'Ukraine à produire des missiles pour les systèmes américains de défense antiaérienne Patriot, comme l'a réclamé Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche récemment.
«Vous donnez cette technologie, et un jour, ils peuvent se retourner contre vous», a mis en garde le président américain lors d'un conseil des ministres ouvert à la presse à la résidence présidentielle de Camp David.
Source: AFP
Trump ne se dit «pas sûr» d'accorder les missiles Patriot à l'Ukraine
Donald Trump a déclaré jeudi au Financial Times qu'il n'était «pas sûr» d'accorder son feu vert à l'Ukraine pour produire des missiles intercepteurs sol-air Patriot, vitaux pour la défense anti-aérienne de Kiev.
«Nous regardons ça», a dit le président américain dans une interview téléphonique au FT. «C'est un armement vraiment extraordinaire et (...) nous devons être un petit peu prudents à qui nous accordons une licence. Nous n'accordons pas vraiment de licences pour l'équipement», a-t-il ajouté.
En visite mardi à Washington, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré avoir «discuté de licences pour la production d'intercepteurs Patriot» avec Donald Trump durant leur entretien à huis clos à la Maison Blanche.
Début juillet, Donald Trump avait fait part de sa volonté d'autoriser l'Ukraine à produire ces missiles sol-air.
Source: AFP