Des soldats nord-coréens soutiennent les Russes dans leur guerre contre l'Ukraine. Un déserteur explique que les jeunes hommes subissent un vrai lavage de cerveau avant d'être envoyés au front.

Un transfuge nord-coréen dévoile les sombres coulisses de la guerre de Poutine

Blick Newsdesk

La Corée du Nord ne soutient pas seulement la guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine avec des munitions, mais aussi avec des soldats. «Ces hommes ont à peine vingt ans, ont subi un lavage de cerveau et ne savent même pas contre qui ils se battent», déclare Timothy Cho au portail d'information polonais «Fakt».

Timothy Cho a été emprisonné pour avoir fui la Corée du Nord à deux reprises. Désormais exilé en Grande-Bretagne, il met en garde contre les conséquences dangereuses de l'alliance entre Moscou et Pyongyang.

Les soldats nord-coréens apprennent à maîtriser la guerre moderne et ne sont plus utilisés comme de la chaire à canon, rapporte Timothy Cho. Lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois en Ukraine, beaucoup ont été victimes d'attaques de drones, car ils ne connaissaient rien à cette technologie. «Ils apprennent à reconnaître et détruire les drones, s'adaptent et progressent», explique l'homme.

La propagande joue un rôle décisif

Selon le service de renseignement militaire ukrainien HUR, des soldats nord-coréens sont régulièrement déployés en Russie depuis juin 2024. Environ 12'000 soldats ont été envoyés sur le front, dont un quart est retourné en Corée du Nord pour partager les compétences acquises. Ils sont principalement stationnés dans la région de Koursk et participent à des opérations près de la frontière.

Le «Wall Street Journal» a également rapporté le 6 février dernier que des soldats nord-coréens manipulaient des drones, désamorçaient des mines et menaient des attaques d'artillerie. Les troupes sont régulièrement échangées dans le cadre d'un accord entre Moscou et Pyongyang.

La propagande joue un rôle clé dans ce dispositif. Par exemple, lors d'une cérémonie nationale à Pyongyang, des images ont montré des soldats nord-coréens et russes brandissant un drapeau ensemble. Par ailleurs, Kim Jong-un a annoncé la construction d'un musée consacré aux soldats tombés à l'étranger.

Les soldats arrêtés risquent la mort

La situation des prisonniers de guerre nord-coréens en Ukraine est dramatique. «Ces hommes sont forcés de se battre pour la Russie et ne peuvent pas être capturés», explique Timothy Cho. Selon le droit international, ils doivent retourner dans leur pays. Sauf qu'ils y sont menacés de mort. Ils demandent alors à la communauté internationale de trouver refuge en Corée du Sud.

«Leur présence en Russie et en Ukraine est une mauvaise nouvelle pour le monde démocratique, compte tenu de l'axe autoritaire qui unit la Corée du Nord, l'Iran, la Chine et la Russie», souligne Timothy Cho. Au-delà de l’envoi de soldats, Pyongyang envoie aussi de la main d'oeuvre forcée en Russie pour reconstruire les villes ukrainiennes occupées et soutenir l'industrie russe.

Cet article est d'abord paru sur fakt.pl, qui fait partie du même groupe que Blick