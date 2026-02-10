Face aux recrutements de Poutine, le Kenya voit rouge

Musalia Mudavadi, chef de la diplomatie kényane, a annoncé une visite à Moscou en mars. Il déplore les décès de Kényans envoyés au front en Ukraine après un recrutement forcé par l'armée russe.

Le Kenya juge «inacceptable» que ses ressortissants soient trompés par des promesses d'emplois civils bien rémunérés en Russie pour être ensuite utilisés comme «chair à canon» par l'armée russe, a dénoncé mardi à l'AFP le numéro 2 de la diplomatie kényane.

Plusieurs médias, dont l'AFP, ont montré récemment combien des centaines d'hommes kényans, souvent sans aucun passé militaire, se sont retrouvés, une fois arrivés en Russie, forcés de signer un contrat avec l'armée russe pour très vite être envoyés sur le front en Ukraine, où nombre d'entre eux ont péri.

«Il semble qu'il y ait un schéma consistant à attirer des gens et à les faire mourir», a déploré Abraham Korir Sing'Oei. Le numéro deux du ministère kényan des Affaires étrangères a également évoqué un «programme intentionnel visant à recruter de manière illégale des personnes d'ascendance africaine, dont les Kényans font partie, et à en faire en quelque sorte des combattants dans un monde dont ils ne font pas partie».

«De la chair à canon»

L'AFP a pu, au cours d'une enquête publiée lundi, parler à quatre Kényans revenus de Russie, dont trois étaient blessés. L'un est parti là-bas en croyant devenir vendeur, deux autres agents de sécurité, le quatrième sportif de haut niveau. Tous s'étaient vu promettre des salaires compris entre 920 et 2400 euros mensuels en Russie. Une fortune au Kenya, où de nombreux travailleurs gagnent à peine 100 euros par mois.

Le jour de leur arrivée ou le lendemain, les quatre hommes se sont toutefois retrouvés contraints de signer un contrat les liant à l'armée russe écrit en cyrillique, qu'ils ne comprenaient pas. Puis ils ont été envoyés au front, après très peu ou aucune formation militaire, en territoire ukrainien.

Trois d'entre eux se sont retrouvés au même endroit à plusieurs semaines de différence, près de Vovtchansk, dans la région de Kharkiv, où un grand champ, qu'ils devaient traverser, était recouvert de cadavres. Deux d'entre eux ont vu la quasi totalité de leur unité, dont des Kényans et d'autres ressortissant africains, périr en quelques minutes, sous le feu de drones ukrainiens.

«Ce qui ressort, c'est que ces individus sont utilisés comme chair à canon sur le front», a accusé Abraham Korir Sing'Oei, interrogé par téléphone par l'AFP, qui a qualifié la situation de «douloureuse, perturbante, choquante».

Une visite à Moscou

«A une époque moderne, c'est totalement inacceptable», a-t-il encore jugé, ajoutant que la question avait été soulevée par le Kenya à la Russie à Nairobi et à Moscou.

Le chef de la diplomatie kényane, Musalia Mudavadi, a annoncé mardi une visite à Moscou en mars après la mort de Kényans recrutés de force par l'armée russe, victimes de réseaux de recrutement. «Nous avons déploré des pertes en vies humaines, et je prévois de me rendre à Moscou afin de souligner qu'il est impératif d'enrayer ce phénomène», a déclaré Musalia Mudavadi dans un communiqué.