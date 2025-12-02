Un cargo russe a été attaqué en mer Noire à 80 milles nautiques des côtes turques. Le MildVolga 2, transportant de l'huile de tournesol, a signalé l'incident mardi matin. Les 13 membres d'équipage sont sains et saufs.

Un cargo russe a été attaqué en mer Noire près de la Turquie

Un cargo russe a été attaqué en mer Noire près de la Turquie

AFP Agence France-Presse

La Turquie a signalé mardi matin une nouvelle attaque contre un cargo en Mer noire, à 80 milles nautiques de ses côtes, selon la Direction des Affaires maritimes.

Le MildVolga 2, naviguant sous pavillon russe selon le site Marine Traffic, «a signalé avoir été attaqué à 80 milles nautiques de nos côtes alors qu'il faisait route de la Russie vers la Géorgie avec une cargaison d'huile de tournesol», indique la DGM sur X, précisant que «les 13 membres d'équipage sont sains et saufs» et que le navire n'avait pas demandé d'assistance.

«Le MildVolga-2 fait actuellement route vers le port turc de Sinop par ses propres moyens», ajoute-t-elle. Ce nouvel incident survient après deux attaques de drones revendiquées par l'Ukraine dans la Zone économique turque, vendredi et samedi, qui ont visé des pétroliers de la «flotte fantôme» russe, sous sanctions occidentales, qui continue d'exporter du pétrole russe.

Une région sous tensions

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé lundi une «escalade inquiétante», estimant que «le conflit entre la Russie et l'Ukraine a(vait) clairement atteint une dimension où il menace la sécurité de la navigation en mer Noire».

«Nous adressons les avertissements nécessaires à toutes les parties concernées. Nous suivons également de près l'évolution de la situation en vue de mettre fin au conflit et nous nous tenons prêts à apporter notre contribution à chaque occasion», a-t-il ajouté alors que les négociations se poursuivent entre Kiev et Moscou autour d'un plan proposé par les Etats-Unis.