La Russie et la Corée du Nord ont inauguré un pont routier reliant leurs deux territoires, une première. Cette nouvelle liaison doit renforcer les échanges entre les deux pays, désormais étroitement alliés.

La Russie et la Corée du Nord inaugurent leur première liaison routière

La Russie et la Corée du Nord inaugurent leur première liaison routière

ATS Agence télégraphique suisse

La Russie et la Corée du Nord ont inauguré lundi par visioconférence un pont routier reliant ces deux pays alliés, a annoncé le gouvernement russe dans un communiqué. Il a salué le lancement de cette première liaison routière.

Le pont traverse le fleuve Toumannaïa, connu aussi comme le fleuve Tumen, qui marque la frontière entre la Corée du Nord, la Chine et la Russie dans l'Extrême-Orient.

Construit en environ 16 mois, ce pont d'un kilomètre de long «symbolise l'aspiration à renforcer les relations amicales et de bon voisinage» entre la Russie et la Corée du Nord, selon le communiqué. La Russie et la Corée du Nord étaient jusqu'ici reliées uniquement par des liaisons aériennes et ferroviaires.

Le poste-frontière de Khassan, qui pourra «accueillir 300 véhicules et 2325 personnes par jour», a également été construit dans le cadre de ce projet lancé le 30 avril 2025, selon la même source.

«Les relations entre la Russie et la Corée du Nord sont aujourd'hui à niveau de partenariat stratégique global sans précédent», a souligné le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine, lors de la cérémonie de l'inauguration du pont par visioconférence.

Il s'est dit «convaincu que l'extension des infrastructures de transport frontalières donnera une impulsion puissante au renforcement ultérieur de la coopération économique et commerciale, scientifique, technologique et culturelle» entre Moscou et Pyongyang.

«Embellir l'amitié»

Pour sa part, son homologue nord-coréen, Pak Thae-song, a salué une «construction (...) érigée grâce aux aspirations sincères des peuples de deux pays à embellir davantage l'amitié russo-coréenne», selon ses propos traduits en russe et cités dans le communiqué.

«Les relations amicales entre la Corée du Nord et la Russie (...) seront éternelles comme le courant éternel et irrépressible du fleuve Toumannaïa», a-t-il assuré.

Pyongyang et Moscou se sont rapprochées depuis 2022 et le début de l'offensive russe à grande échelle en Ukraine. La Corée du Nord avait envoyé des soldats dans la région russe de Koursk pour combattre contre l'armée ukrainienne et a fourni du matériel pour soutenir l'effort de guerre russe en Ukraine.

En échange, le pays, reclus et exposé aux catastrophes naturelles, reçoit une aide financière, des denrées alimentaires et de l'énergie en plus de technologies militaires de la part de Moscou, selon les analystes.