Au moins quatre morts dans des attaques de drones russes et ukrainiennes

Au moins quatre personnes ont été tuées mardi dans une attaque russe de drones sur Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, et dans une attaque ukrainienne de drones en territoire occupé, ont annoncé les autorités respectives des deux pays.

A Kharkiv, «deux personnes ont été tuées dans l'attaque russe sur le district de Shevchenkivsky», a indiqué sur Telegram le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleg Synegoubov. Le bâtiment d'une entreprise a pris feu, a-t-il précisé, ajoutant que trois femmes et quatre hommes ont été blessés dans cette ville universitaire et industrielle proche de la frontière avec la Russie.

Dans les territoires contrôlés par la Russie dans la région méridionale de Zaporijjia, un drone ukrainien a frappé une voiture près de la ville de Vassilivka, tuant deux hommes, a rapporté sur Telegram le responsable local installé par Moscou, Evgueni Balitski. Il a publié une photographie montrant un véhicule éventré.

Source: AFP