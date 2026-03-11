Les coupures d'internet en Russie perdureront pour «la sécurité» des citoyens
Des coupures et perturbations importantes intervenues ces derniers jours pour se connecter à internet en Russie resteront en vigueur «aussi longtemps que nécessaire» pour assurer «la sécurité des citoyens» face aux menaces ukrainiennes, a affirmé mercredi le Kremlin.
«Le régime de Kiev utilise des méthodes de plus en plus sophistiquées pour ses attaques et des mesures de riposte technologiques sont nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens», a affirmé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Pesko, lors de son briefing quotidien.
Source: AFP
Au moins quatre morts dans des attaques de drones russes et ukrainiennes
Au moins quatre personnes ont été tuées mardi dans une attaque russe de drones sur Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, et dans une attaque ukrainienne de drones en territoire occupé, ont annoncé les autorités respectives des deux pays.
A Kharkiv, «deux personnes ont été tuées dans l'attaque russe sur le district de Shevchenkivsky», a indiqué sur Telegram le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleg Synegoubov. Le bâtiment d'une entreprise a pris feu, a-t-il précisé, ajoutant que trois femmes et quatre hommes ont été blessés dans cette ville universitaire et industrielle proche de la frontière avec la Russie.
Dans les territoires contrôlés par la Russie dans la région méridionale de Zaporijjia, un drone ukrainien a frappé une voiture près de la ville de Vassilivka, tuant deux hommes, a rapporté sur Telegram le responsable local installé par Moscou, Evgueni Balitski. Il a publié une photographie montrant un véhicule éventré.
Source: AFP
Des frappes russes en Ukraine font quatre morts et seize blessés
Des frappes russes à Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine, ont fait mardi au moins quatre morts et 16 blessés, a annoncé Vadym Filachkine, le gouverneur ukrainien de cette région au coeur des combats entre Kiev et Moscou.
«Une fois encore, une frappe cynique sur des civils. Cette fois, les Russes ont largué trois bombes aériennes sur le centre-ville de Sloviansk. Six immeubles d'habitation et dix voitures ont été endommagés», a affirmé Vadym Filachkine sur Telegram, précisant qu'une fille de 14 ans figurait parmi les blessés.
Plus tôt, les enquêteurs ukrainiens avaient fait état de 2 morts et 17 blessés lors de ces bombardements. Ils ont également publié des images montrant des véhicules calcinés et un immeuble d'habitation éventré par les frappes.
Source: AFP
Trump se félicite d'un appel «positif» avec le président russe Vladimir Poutine
Donald Trump s'est félicité lundi d'un appel «positif» à propos de l'Ukraine avec le président russe Vladimir Poutine.
«J'ai eu une très bonne conversation téléphonique avec le président Poutine», a affirmé le président américain lors d'une conférence de presse, soulignant que «nous avons parlé de l'Ukraine, une guerre sans fin». «Mais je pense que cet appel a été positif sur ce sujet», a-t-il dit.
Source: AFP
Trump et Poutine ont évoqué au téléphone la guerre en Ukraine et en Iran, selon le Kremlin
Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump ont évoqué lundi lors d'une conversation téléphonique «franche et constructive» la guerre en Iran et celle en Ukraine, a annoncé le Kremlin.
«L'accent a été mis sur la situation autour du conflit avec l'Iran et sur les négociations bilatérales en cours avec la participation de représentants des Etats-Unis sur le règlement de la question ukrainienne», a indiqué Iouri Ouchakov, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, cité par les agences de presse russes.
L'appel téléphonique aurait duré environ une heure, le premier entre les deux dirigeants depuis décembre 2025, a été organisé à l'initiative de Washington pour «discuter d'une série de questions extrêmement importantes liées à l'évolution actuelle de la situation internationale».
Sur l'Ukraine, Vladimir Poutine a fourni à son homologue américain «une description de la situation actuelle sur la ligne de contact, où les troupes russes progressent avec beaucoup de succès», a expliqué Iouri Ouchakov.
Poutine a également «évalué positivement les efforts de médiation entrepris» par Donald Trump pour tenter de trouver une issue diplomatique à la guerre en Ukraine, après plusieurs sessions de pourparlers qui n'ont jusqu'à présent pas abouti à une cessation des hostilités.
Source: AFP
Un mort et plus de dix blessés dans des frappes russes et ukrainiennes
Une attaque nocturne de drone ukrainien a frappé un immeuble dans la zone occupée de Zaporijjia dans le sud de l'Ukraine, faisant un mort et une dizaine de blessés, ont déclaré les autorités installées par Moscou dimanche.
Kiev de son côté accuse les forces russes d'avoir fait trois blessés et visé des services de secours dans une double frappe dans la nuit de samedi à dimanche, dans un village près de Kharkiv (nord-est).
«Plus de 10 personnes ont été blessées et le corps d'une femme a été retrouvé sous les décombres», a déclaré Natalia Romanitchenko, une responsable du district de Vassylivka situé dans la zone sous occupation russe de Zaporijjia (sud) à l'agence de presse d'Etat russe Tass.
Dans une vidéo publiée sur VK prise pendant la nuit, elle montre des pompiers éteindre l'incendie d'un immeuble. Dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, trois personnes ont été blessées dans une frappe russe sur le village de Velyka Babka. «Les Russes ont lancé une frappe ciblée contre les services de secours la nuit dernière», ont indiqué les services de secours ukrainiens dimanche sur Telegram.
Source: AFP
L'Ukraine appelle les organisateurs de la Biennale de Venise à refuser la participation de la Russie
L'Ukraine a appelé dimanche les organisateurs de la Biennale de Venise à ne pas autoriser la participation de la Russie, qui y devrait faire son retour en mai, pour la première fois depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022.
«Nous appelons les organisateurs de la Biennale de Venise à revoir leur décision d'autoriser la Fédération de Russie de revenir et à maintenir leur position de principe démontrée en 2022 et 2024», ont déclaré dans un communiqué le ministre des Affaires étrangères Andriï Sybiga et la ministre de la Culture Tetiana Berejna.
Source: AFP
Quatre morts dans une frappe russe à Kharkiv
Au moins quatre personnes ont été tuées et dix blessées dans une frappe russe dans la nuit de vendredi à samedi contre un immeuble d'habitation à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, selon les autorités. Une alerte aérienne a été déclenchée dans toute l'Ukraine.
«A la suite de l'attaque ennemie, une partie d'un immeuble résidentiel de cinq étages, situé dans le quartier Kyivsky à Kharkiv, a été pratiquement détruite. Une maison située à proximité a également été endommagée», a écrit sur le réseau social Telegram le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleg Synegoubov.
Selon le maire de la ville, Igor Terekhov, quatre personnes sont décédées. M. Synegoubov a lui fait état de dix blessés, dont deux garçons, âgés de 6 et 11 ans, et une jeune fille de 17 ans. A Chuguiv, dans la région de Kharkiv, la maire Galyna Minaeva a écrit sur Telegram que deux personnes avaient été blessées dans une "attaque de drone ennemie" contre une maison dans le centre-ville.
L'armée de l'air polonaise a indiqué sur le réseau social X avoir fait décoller des avions militaires pour protéger son espace aérien dans les régions frontalières de l'Ukraine, comme elle le fait habituellement en cas de frappes russes à grande échelle. A Zaporijjia (sud), une frappe russe a fait un blessé, un nouveau-né, a annoncé sur Telegram le chef de l'administration régionale Ivan Fedorov.
Source: AFP
Se sentant menacé, Poutine commence à mettre la pression sur la Finlande
Le Kremlin a estimé vendredi que la Finlande commençait à «menacer» la Russie après l'annonce par Helsinki d'une possible modification de la législation finlandaise afin de lever les restrictions à la présence d'armes nucléaires sur son territoire.
«Nous avons vu ces déclarations qui mènent à une escalade des tensions sur le continent européen (...) En déployant des armes nucléaires sur son territoire, la Finlande commence à nous menacer», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. «Et si la Finlande nous menace, nous prendrons les mesures qui s'imposent», a-t-il ajouté.
Helsinki a annoncé jeudi envisager cette possibilité pour se mettre en accord avec la politique de dissuasion de l'Otan. Selon le ministre finlandais de la Défense, Antti Hakkanen, la proposition du gouvernement permettrait «d'introduire une arme nucléaire» dans le pays, «d'en transporter, en livrer ou en posséder une», si cela est «lié à la défense militaire de la Finlande».
La Finlande a abandonné sa politique de neutralité militaire, vieille de plusieurs décennies, en rejoignant l'Otan en avril 2023. Ce changement de politique exige une modification de sa législation sur l'énergie nucléaire et de son code pénal.
Source: AFP
Une attaque ukrainienne fait deux morts dans la région occupée de Kherson, annonce Moscou
Une attaque ukrainienne a tué deux personnes dans la partie de la région ukrainienne de Kherson (sud) contrôlée par la Russie, a annoncé vendredi matin son gouverneur installé par Moscou.
A Olechky, «des drones ennemis ont largué leur charge (explosive) directement sur des personnes rassemblées» près d'un commerce alimentaire «avant son ouverture», a écrit Vladimir Saldo sur Telegram. «Selon de premières informations, deux personnes ont été tuées», et 12 autres ont été blessées, a ajouté le responsable, précisant qu'il s'agissait de victimes civiles.
Source: AFP
Trump presse Zelensky de conclure un accord
Donald Trump a une nouvelle fois pressé le président ukrainien Volodymyr Zelensky de conclure un «accord» pour mettre fin au conflit en Ukraine, en jugeant dans une interview à Politico que son homologue russe Vladimir Poutine y était pour sa part «prêt».
«Zelenksy doit se bouger et il faut qu'il fasse un accord», a dit le président américain, en ajoutant «c'est inimaginable qu'il soit un obstacle» et en répétant que le dirigeant ukrainien n'avait «pas les cartes en main». «Je pense que Poutine est prêt à conclure un accord», a-t-il encore dit.
Source: AFP