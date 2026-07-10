L'Ukraine progresse sur le front, mais s'estime «loin d'un tournant dans la guerre»
Si les troupes russes ont nettement ralenti sur le front en Ukraine au premier semestre de 2026, Kiev est encore «loin d'un tournant dans la guerre», a affirmé vendredi le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky.
Le chef militaire a estimé dans un bilan publié vendredi sur Telegram que la Russie avait échoué à atteindre les objectifs de son offensive, alors que Moscou bénéficiait de «presque le double d'effectifs et d'équipements».
Selon lui, les forces russes, qui menaient auparavant des «opérations offensives actives sur 13 axes», n'en poursuivent désormais que sur «six ou sept» au maximum, et subissent de lourdes pertes alors que Kiev poursuit une «stratégie d'épuisement» de l'adversaire.
Il a toutefois averti que Moscou poursuivait ses objectifs militaires dans les régions de l'est de l'Ukraine. «L'intensité des frappes de missiles et de drones ne cesse d'augmenter, tout comme l'utilisation de bombes aériennes guidées et le nombre de crimes commis contre la population civile», a-t-il ajouté, affirmant que «l'ennemi ne doit pas être sous-estimé».
Source: AFP
Attaques de drones sur des infrastructures pétrolières en Russie, une raffinerie en feu
Des attaques de drones ont visé plusieurs infrastructures pétrolières dans le sud de la Russie vendredi, déclenchant un incendie dans une raffinerie de la région de Krasnodar, ont indiqué les autorités, faisant état de la destruction de 376 drones ukrainiens dans la nuit. «A la suite de la chute de débris de drones, un incendie s'est déclaré à la raffinerie d'Ilskiï», a indiqué le quartier général opérationnel de la région de Krasnodar sur Telegram, précisant qu'il n'y a pas eu de victimes.
Le gouverneur de la région de Rostov, Iouri Slioussar, également dans le sud de la Russie, a indiqué que deux installations de stockage d'hydrocarbures à Azov avaient pris feu, suite à des frappes. Ces nouvelles attaques contre des infrastructures pétrolières interviennent au moment où le pays connaît des difficultés d'approvisionnement en carburant, qui sont particulièrement sévères dans la péninsule de Crimée voisine.
Frappes loin de la frontière
Entre 20H00 locales jeudi et vendredi 7H00, les forces russes ont détruit 376 drones ukrainiens, a précisé le ministère russe de la Défense sur la messagerie Max. La Russie continue de frapper presque quotidiennement l'Ukraine, plus de quatre ans après le début de la guerre, pire conflit en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à présent sans issue diplomatique.
L'Ukraine a également intensifié ses frappes sur le territoire russe, parfois très loin de la frontière, visant particulièrement des infrastructures de transport et de stockage d'hydrocarbures pour tenter d'assécher la capacité de Moscou à financer son effort de guerre.
Source: AFP
Moscou et Ankara discutent d'une revente de système de défense antimissiles russes à un pays tiers
La Russie et la Turquie sont en contact au sujet de la revente possible par Ankara de systèmes de défense anti-missiles russes à un pays tiers, qui nécessite l'accord de Moscou, a annoncé vendredi le Kremlin.
«Nous avons eu des contacts avec la partie turque à ce sujet et nous continuerons nos contacts avec la partie turque à ce sujet», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en réponse à une question de l'AFP lors de son briefing quotidien, après la parution d'informations dans un média turc proche du pouvoir sur la revente à un pays du Golfe de ces systèmes achetés en 2017.
Source: AFP
Les frappes ukrainiennes contre la Russie vont «prolonger» la guerre, selon le Kremlin
Le Kremlin a assuré jeudi que l'intensification des frappes ukrainiennes contre la Russie ne feront que «prolonger» la guerre, après que le président américain Donald Trump a suggéré qu'elles pourraient pousser Moscou à négocier une fin des hostilités.
«Plus le régime de Kiev frappera nos infrastructures, plus nous devrons étendre la zone de sécurité» sur le front, a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.
«Une nouvelle escalade serait en mesure de prolonger l'opération militaire spéciale», a-t-il ajouté, en référence à l'offensive menée par la Russie en Ukraine depuis février 2022.
Source: AFP
La Russie interdit les exportations de gazole face aux pénuries provoquées par les frappes ukrainiennes
La Russie a annoncé mercredi interdire les exportations de gazole, après avoir déjà pris une série d'autres restrictions ces derniers mois, pour faire face aux pénuries de carburant provoquées par les frappes ukrainiennes.
«Une interdiction d'exportation de gazole est entrée en vigueur aujourd'hui, ce qui permettra d'augmenter les approvisionnements sur le marché intérieur», a déclaré le vice-Premier ministre Alexandre Novak lors d'une réunion avec le président Vladimir Poutine consacrée à cette crise.
Source: AFP
Sept morts dans des séries de frappes russes
Des frappes russes ont fait au moins sept morts et plusieurs blessés mercredi en Ukraine. «Malheureusement, une personne a été tuée suite à l'attaque nocturne russe» sur Kiev, ont indiqué les services d'urgences nationaux ukrainiens. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a fait état d'entrepôts en feu ainsi que d'un "bâtiment non résidentiel" en flammes dans deux quartiers de la ville.
La Russie a lancé cinq missiles balistiques, deux missiles de croisière ainsi que 169 drones d'attaque et appareils assimilés contre l'Ukraine, a annoncé l'armée de l'air ukrainienne. Selon la même source, la défense antiaérienne a abattu 139 drones, sans parvenir à intercepter les missiles.
Source: AFP
Nouvelles explosions à Kiev au dernier jour du sommet de l'OTAN
Plusieurs explosions ont secoué la capitale ukrainienne Kiev tôt mercredi, ont constaté des journalistes de l'AFP, au dernier jour du sommet de l'Otan en Turquie. Une première déflagration a été entendue avant même que les sirènes d'alerte aérienne de la ville ne retentissent, et a été suivie de quatre autres, ont indiqué les journalistes de l'AFP sur place.
L'attaque intervient moins d'une semaine après les pires frappes russes sur Kiev, qui ont fait 30 morts. Le maire, Vitali Klitschko, a fait état de deux blessés. Il a indiqué que des entrepôts étaient en feu dans un quartier de la ville à la suite d'une frappe de missile, et qu'un «bâtiment non résidentiel» était également en flammes dans un autre secteur.
«L'ennemi attaque la capitale avec des missiles balistiques. Restez dans les abris!», a écrit Vitali Klitschko sur les réseaux sociaux. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, présent à Ankara pour le sommet de l'Otan, a exhorté ses alliés à livrer davantage de moyens de défense antiaérienne à son pays.
Plus de quatre ans après le début de l'invasion russe du pays, des frappes massives russes impliquant des centaines de drones et dizaines de missiles se produisent régulièrement. Kiev, avec des moyens bien moindres notamment en matière de missiles, a aussi fait monter en puissance ses attaques sur le territoire russe, portant un coup notamment au secteur pétrolier.
Source: AFP
Trump affirme (encore) que Poutine et Zelensky «veulent tous les deux un accord»
Les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et russe Vladimir Poutine «veulent tous les deux» aboutir un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine, a affirmé mardi Donald Trump à Ankara.
«Je pense qu'ils veulent tous les deux conclure un accord. C'est dommage que ça ait pris autant de temps, mais je pense qu'il va en sortir quelque chose», a déclaré le président américain devant la presse, peu après son arrivée dans la capitale turque, au premier jour d'un sommet de l'OTAN.
Source: AFP
Zelensky promet des apports «extraordinaires» si l'Ukraine rejoint l'OTAN
L'Ukraine pourrait apporter des capacités de défense «extraordinaires» à l'OTAN si elle pouvait en devenir membre, a affirmé mardi à Ankara le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Pensez-vous vraiment que ce serait la bonne chose à faire que de laisser à l'extérieur de l'OTAN un pays et un peuple avec ce niveau de capacités de défense?», a-t-il lancé au premier jour du sommet de l'Alliance dans la capitale turque.
Source: AFP
Plus de 430 drones ukrainiens lancés vers Moscou, avant le début du sommet de l'Otan
L'Ukraine a lancé plus de 430 drones vers Moscou dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine, le jour où un sommet de l'Otan s'ouvre à Ankara avec pour invité le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Depuis le soir jusqu'à 6 heures du matin, plus de 430 drones ont volé en direction de la région de Moscou. La plupart ont été neutralisés par les forces de défense aérienne à des distances éloignées. 36 drones ennemis ont été détruits à l'approche de Moscou», a écrit Sergueï Sobianine sur les réseaux sociaux.
Des «frappes répétées» de missiles ukrainiens ont, par ailleurs, fait au moins un mort et provoqué l'incendie d'une «infrastructure» dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, selon le gouverneur régional par intérim Alexandre Chouvaïev. Ces frappes ukrainiennes interviennent au lendemain de bombardements russes particulièrement intenses contre l'Ukraine, qui ont fait au moins 28 morts, dont 26 à Kiev et dans sa région, selon les autorités.
Elles ont aussi été menées alors qu'un sommet de l'Otan démarre mardi à Ankara. A cette occasion, les alliés européens de l'Ukraine comptent réaffirmer leur soutien à Zelensky, invité du dîner inaugural offert par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Selon des sources diplomatiques, les pays européens de l'Otan vont à cette occasion s'engager à fournir 70 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine en 2026 comme en 2027.
Source: AFP
Un mort dans une attaque ukrainienne dans la région de Belgorod
Une personne a été tuée dans la région russe de Belgorod pendant des «frappes répétées» de missiles ukrainiens, a annoncé mardi le gouverneur régional par intérim, Alexandre Chouvaïev.
«Des frappes de missiles répétées ont été menées par les Forces armées de l'Ukraine contre Belgorod», a écrit Alexandre Chouvaïev sur Telegram. «Dans le village de Belovskoïe, dans le district de Belgorod, un habitant civil a malheureusement été tué à la suite de la première frappe de missile», a-t-il ajouté.
L'attaque a également provoqué un incendie dans une «infrastructure», a-t-il ajouté. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a pour sa part fait état d'au moins 14 drones ukrainiens interceptés alors qu'ils se dirigeaient vers la capitale dans la nuit de lundi à mardi.
Ces frappes ukrainiennes interviennent au lendemain de bombardements russes particulièrement intenses contre l'Ukraine, qui ont fait au moins 28 morts, dont 26 à Kiev et dans sa région, selon les autorités. L'Ukraine a intensifié ces dernières semaines ses frappes en profondeur en Russie, visant particulièrement les infrastructures d'hydrocarbures.
Source: AFP
L'Ukraine a un besoin urgent de défense antiaérienne, selon Ursula von der Leyen
Les nouveaux bombardements russes sur Kiev montrent que l'Ukraine a un «besoin urgent» de défense antiaérienne, a affirmé lundi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. «Nous en discuterons cette semaine à Ankara, lors du sommet de l'OTAN», a assuré la cheffe de l'exécutif européen dans une publication sur X.
Source: AFP