L'Ukraine progresse sur le front, mais s'estime «loin d'un tournant dans la guerre»

Si les troupes russes ont nettement ralenti sur le front en Ukraine au premier semestre de 2026, Kiev est encore «loin d'un tournant dans la guerre», a affirmé vendredi le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky.

Le chef militaire a estimé dans un bilan publié vendredi sur Telegram que la Russie avait échoué à atteindre les objectifs de son offensive, alors que Moscou bénéficiait de «presque le double d'effectifs et d'équipements».

Selon lui, les forces russes, qui menaient auparavant des «opérations offensives actives sur 13 axes», n'en poursuivent désormais que sur «six ou sept» au maximum, et subissent de lourdes pertes alors que Kiev poursuit une «stratégie d'épuisement» de l'adversaire.

Il a toutefois averti que Moscou poursuivait ses objectifs militaires dans les régions de l'est de l'Ukraine. «L'intensité des frappes de missiles et de drones ne cesse d'augmenter, tout comme l'utilisation de bombes aériennes guidées et le nombre de crimes commis contre la population civile», a-t-il ajouté, affirmant que «l'ennemi ne doit pas être sous-estimé».

Source: AFP